Артист показав фото групи "Океан Ельзи".

Український артист, який нещодавно вперше став батьком, Святослав Вакарчук оприлюднив в Instagram фото з учасниками гурту "Океан Ельзи".

"2004, знову разом", - лаконічно підписав фото співак і зазначив, що в такому складі група виступить на фестивалі "Західфест".

Таким фото Вакарчук викликав бурю емоцій у фанатів і занурив їх у спогади.

"Це був склад моєї молодості", "Ох, ностальгія... ще б Юру до компанії, і у мене буде дежавю ваших перших концертів у Палаці культури на Петрушевича", "Нічого собі", "Браво", "Ви - круті", - пишуть користувачі соцмережі.

Відзначимо, всього група "Океан Ельзи" змінила вісім складів, але незмінним лідером залишився Святослав Вакарчук. Нижче ви можете подивитися, як змінювалися учасники легендарної української рок-групи.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич