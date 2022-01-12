Раніше хейтери розкритикували Таран за образи в прямому ефірі.

Українська телеведуча Лідія Таран на своїй сторінці в Instagram відповіла хейтерам, які розкритикували її за зовнішній вигляд у прямому ефірі.

"Найгарячіша тема в моєму профілі. "Мені здається, адекватна людина не змогла б одягнути цей костюм!" Я змогла. "Не ганьбіться! Це спотворює вас як жінку!" Я зганьбилася сьогодні знову. Ніколи не думала, що саме тема ефірного одягу так чіпляє моїх підписників. Від "одноруких закрійників" до сліпих модельєрів. Ви серйозно думаєте, що до ефірного одягу допускають непрофесійних людей? Що його стверджують не найкращі стилісти, а випадкові перехожі кивком голови?", - написала Таран.

Читайте такожДружина зірки "Кварталу" Євгена Кошового показала "весільні" фото з відпусткиТакож Таран зазначила, що у кожної людини свій смак. Те, що подобається одному - не подобається іншому, і це нормально. За словами ведучої, стилісти ретельно вибирають тканини для пошиття, потім потрібно прийти на кілька примірок.

"Навмисно тут не пишу стилістів і конкретних дизайнерів, причетних до того, що ношу в ефірі, але мені більшість мого одягу подобається. Наш ефірний образ проходить всі кола - від затвердження ескізу, пошуку тканин, до 3-5 примірок пошиття і так далі... за ним – праця десятків людей, яких я поважаю", - додала Лідія.

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