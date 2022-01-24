Підписники заспокоїли дівчину, що вибір "холостяка" збігся з їх симпатією.

Переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" і колишня дружина екс-глави офісу президента Андрія Богдана Ганна Богдан показала нові архівні фото зі своїм коханим Михайлом Заливако.

Знімки Богдан опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Міша, ти зробив неправильний вибір! Ще недавно наша історія кохання була скандальною і "весь світ" був проти нас", - підписала фото дівчина, очевидно, натякаючи на коментарі деяких глядачів шоу "Холостяк", які критикували вибір Заливако на користь Богдан.

Читайте такожНовий "холостяк" Алекс Топольський вже вручивши обручку коханійТакож переможниця шоу поцікавилася у підписників, чи часто їх турбує думка оточуючих під час прийняття будь-яких рішень.

Фанати заспокоїли Богдан, що вибір "холостяка" збігся з їх симпатією і написали багато компліментів парі. "Ви найкраща пара, ось видно, що йшли за справжніми почуттями і зараз такі щасливі", "Весь проект була за вас, досі радію, що ви разом", "Міша вибрав правильну дівчину! Щастя вам", - написали в коментарях.

Нагадаємо, раніше "холостяк" Михайло Заливако розповів, чи був у нього секс на проекті.

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