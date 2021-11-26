Музикант розповів, що вони з дружиною Юлією окремо жили життям хворої дитини та не зважали одне на одного.

Фронтмен українського гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин відверто розповів про зіпсовані стосунки з дружиною на тлі невиліковної хвороби сина. Водночас музикант не втрачає віру.

Про це він розповів у коментарі для ЖЛВ.

Знаменитість не розсекретив діагноз свого сина Євгена, з яким він бореться вже 4 роки. Водночас Харчишин розповів, що хвилюється за нього.

За словами музиканта, у Жені не та хвороба, яка може спричинити смерть.

"Але вона просто робить тебе іншою людиною. І він вже не той, чи він знає хто він насправді", - сказав Харчишин.

Фронтмен "Другої ріки" й досі не може змиритися з цим болем, але не втрачає надії, що його син одужає, хоча й шансів мало.

Читайте такожАнтін Мухарський втратив батька (фото)"Є випадки, і мені розповідав лікар наш український, правда дорослих людей він лікував. Я не опускаю руки насправді, я переконав себе в тому, що змінювати слід не дитину, яка живе в нових реалія, а змінювати потрібно себе. Я насправді думаю більше навіть не про те, як ми будемо, як він буде існувати, поки ми живі. Я думаю про те, коли нас не буде, як він буде?", – зізнався музикант.

Невиліковна хвороба сина стала випробування й для шлюбу Харчишина. Спільний біль не загартував стосунки Валерія із дружиною Юлією, а лише зіпсував їх. Пара у шлюбі 13 років.

"Кожен окремо жили життям хворої дитини і не зважали одне на одного. Зв'язок втратився. Сказати, що я не намагався налагодити, чи не робив достатньо якихось кроків назустріч – це не так. Можливо, не так робив їх. Можливо, дружина не так це робила", – поділився артист.

Водночас Харчишин не відповів на питання про те, у якому статусі подружжя зараз та чи живуть вони разом.

"У нас є спільні діти й ми маємо дбати про них. Як не крути, ми є друзями, ми є близькими людьми. Ніхто ні з ким горщики не бив, не сварився", – зазначив Харчишин.

Як повідомляв УНІАН, Харчишин вперше розповів про невиліковну хворобу сина на початку листопада. Хлопчик зупинився в розвитку і страждає від болю. Але точного діагнозу Харчишин не назвав.

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Автор: Марта Гичко