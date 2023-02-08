Джек Глісон підтримує нас у війні.

Ірландський актор Джек Глісон відвідає Україну на запрошення українського режисера Каті Чепури. Дівчина зізналася, що боялася писати акторові через незнання англійської мови, але на допомогу прийшов їхній спільний друг.

"Як режисер я захоплювалася тим, наскільки круто він зіграв огидного короля Джоффрі. Пізніше я зрозуміла, що все значно крутіше, адже в житті Джек – повна протилежність своєму персонажу", – написала Чепура на своїй сторінці в Facebook.

За словами Чепури, Джек пробуде в Україні кілька днів. І він не просто приїде на відпочинок, а привезе пікап для воїнів ЗСУ. Таким чином він вирішив підтримати нашу країну в розв'язаній РФ війні.

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"Мій пост про те, наскільки це круто, що людина, яка до України не має ніякого відношення, вирішила приїхати сюди і підтримати нас. У дні, коли опускаються руки, такі люди змушують вірити в те, що ми не одні в боротьбі з Мордором і Україна хвилює ще когось, крім нас з вами". - додала режисер.

Нагадаємо, фільм Шона Пенна про Україну покажуть на Берлінале.

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