Босоніжки на платформі трохи змінилися і знову повернулися в число найпопулярнішого взуття.

Стилісти розповіли, яке взуття є наймоднішим в цьому сезоні. Йдеться про босоніжки на платформі. Так, багато хто здивується, адже ще недавно вони вважалися пережитком минулого, але їх трохи допрацювали. Зараз вони являють собою симбіоз платформи і тракторної підошви.

Попри те, що звучить це не дуже, виглядає дуже навіть жіночно, і відмінно поєднуються як з джинсами, так і з легкими сукнями.

Якщо проаналізувати модні покази, то в тренді цього року не тільки босоніжки базових чорного, молочного і коричневого кольору. Сміливість образу підкреслять рожеві, зелені, блакитні, жовті та інші кольори. Відтінки "вирви око" користуються особливою популярністю серед любительок мати коштовний і помітний вигляд.

Якщо говорити про босоніжки на платформі, то вони можуть бути прозорими, з заклепками, стьобаними, металік, в мінімалістичному стилі і навіть з в'язаними деталями. Вибір моделей досить широкий.

Таке різноманіття дозволяє поєднувати їх і з вечірніми нарядами.

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