Кросівок не можна надіти / balenciaga.com
Бренд Balenciaga вирішив випускати предмети декору. Першою стала латунна скульптура кросівка.
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На сайті бренду опублікований кросівок 41 розміру. Він виконаний з латуні і покритий паладієм. Важить такий предмет декору 2,5 кг, і складається з 16 деталей. Всього таких кросівок 20 штук.
Варто відзначити, що це не єдина скульптура, яку випустить бренд. Очікуються й інші предмети декору, які будуть виходити невеликими тиражами.
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