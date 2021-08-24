Також дизайнер неодноразово виступала на підтримку блондинок.

Італійський дизайнер Донателла Версаче з 1997 року керувала модним однойменним будинком. Спочатку її колекції не викликали особливого захоплення, тому жінка почала шукати щось нове і цікаве. Нові моделі одягу були більш жіночними, зручними і менш сексуально агресивними. При цьому залишилися головні компоненти впізнаваного стилю Versace - еротика і розкіш.

До слова, Донателла була першою, хто запрошував світових зірок для участі в модних показах. Серед них такі відомі персони, як сер Елтон Джон, Елізабет Херлі, Кетрін Зета-Джонс і Кейт Мосс. Ці зірки були постійними гостями на шоу Versace, а на одному з показів навіть побував принц Чарльз.

Доннатела також запрошувала своїх хороших друзів Дженніфер Лопес, Мадонну, Крістіну Агілеру, Джонатана Ріс-Майерса і Демі Мур в якості осіб для реклами. Її популярність зросла, коли вона спроектувала відоме Versace Green Dress, так само відоме як "плаття-джунглі", яке одягла Дженніфер Лопес на церемонію Греммі в 2000 році.

Пропонуємо вам згадати всі її найбільш знакові висловлювання, які не залишать байдужою жодну жінку.

Сильну жінку чоловіки побоюються. Коли у вас є кар'єра, ви знамениті, тоді оточуючі вас дійсно бояться. Речі від Versace лише допомагають відчувати себе впевненіше - решта тільки за вами. Я впевнена, що блондинка - це стиль життя. Як на мене, ми безстрашні і сміливі. Перефарбувати мене - це була ідея Джанні (брат Донателли, - УНІАН). Я не переношу, коли особистість ховається за "чужим" одягом: коли ви одягнені як інтелігент, але на ділі і книги не прочитали, або позиціонуєте себе як круте дівчисько, а в житті боїтеся навіть кроку ступити. Прикрас у жінки має бути значно більше, ніж одягу. Мода дарує щастя. Це радість. Але не терапія. Хочете, щоб модні речі були зручними? Тоді сидіть вдома в своїх піжамах. У fashion-індустрії не можна оперувати такими поняттями. Підбори - моє все. Я ж зростом з Бруно Марса! Ніколи не ношу взуття на плоскій ході: одразу втрачаю рівновагу і падаю. Єдиний виняток - кросівки: на тренуваннях без них ніяк. Але навіть в спортзалі я завжди в total black - ну і про діаманти не забуваю, звичайно. Три головні помилки в моді? Дешеві костюми, дешеве взуття та дешеві сорочки. Я люблю провокувати. Для мене це так само природно, як дихати. Провокувати - це мій талант.

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Автор: Діана Могилєвич