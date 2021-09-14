У холодну пору ми носимо закрите взуття, яке може провокувати відшарування нігтів.

Якщо манікюр - це візитна картка дівчат, то від педикюру на деякий час можна і відмовитися. Фахівці рекомендують не зловживати покриттям гель-лаку в зимову пору, бо можуть виникнути проблеми з нігтями.

Зрозуміло, що робити педикюр для чистих пальчиків і п'ят просто необхідно, але від покриття гель-лаком нігтів на ніжках варто відмовитися. Його головна небезпека полягає в тому, що закрите тепле взуття часто здавлює пальчики, тому нігті можуть травмувати не тільки шкіру, але і в цілому відшаровуватися. До речі, раніше ми розповідали, чому дівчата масово відмовляються від гель-лаку.

Також варто звернути увагу, що взимку через закрите взуття нігті можуть почати вростати в шкіру. Це небезпечно запаленням, гнійними процесами, аж навіть до видалення нігтьової пластини.

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Крім того, зима - це відмінна пора для того, щоб нігті відновилися і у них був час "подихати". Якщо ж ви категорично не можете відмовитися від покриття нігтів на ніжках, тоді варто робити корекцію кожні три тижні. За цей час нігті не встигнуть швидко відрости і ризик отримати травму буде знижений.

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Автор: Діана Могилєвич