Високі гумові чоботи стали трендом цього сезону.

У цьому сезоні на піку популярності виявилися гумові чоботи. Блогери, стилісти і модники сходять по них з розуму.

Читайте такожДружина Зеленського показала українкам, як стильно одягатися

Високі гумові чоботи можна носити як під джинси, так і під шовкову комбінацію. Тобто вони універсальні. Також це взуття ідеально підійде під трикотажні сукні та тренч. Ваш образ буде максимально жіночним, і ви створите неперевершене враження про себе.

Не забувайте про те, що зараз в моді речі оверсайз. А це означає, що гумові чоботи будуть ідеально поєднуватися з худі або світшотом, вільним жакетом і подовженим пальто.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич