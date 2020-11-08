У цьому сезоні на піку популярності виявилися гумові чоботи. Блогери, стилісти і модники сходять по них з розуму.
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Високі гумові чоботи можна носити як під джинси, так і під шовкову комбінацію. Тобто вони універсальні. Також це взуття ідеально підійде під трикотажні сукні та тренч. Ваш образ буде максимально жіночним, і ви створите неперевершене враження про себе.
Не забувайте про те, що зараз в моді речі оверсайз. А це означає, що гумові чоботи будуть ідеально поєднуватися з худі або світшотом, вільним жакетом і подовженим пальто.
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