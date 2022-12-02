В Інституті кольору заявили, що Viva Magenta активізує дух і допомагає розвинути внутрішню силу.

Інститут кольору Pantone обрав колір 2023 року. Ним став - 18-1750 Viva Magenta.

Pantone показав головний колір року у Instagram. Зазначається, що Viva Magenta походить від червоного кольору кошенілі. Це один з найцінніших барвників із сімейства природних барвників, а також є одним із найсильніших і найяскравіших барвників у світі.

"Нюансований малиново-червоний тон, який представляє баланс між теплим і прохолодним, PANTONE 18-1750 Viva Magenta також є гібридним кольором, який комфортно поєднує фізичне та віртуальне, нагадуючи наш багатовимірний світ. Наполегливий, але не агресивний, це карміново-червоний колір, який не домінує сміливо, а замість цього використовує підхід "кулак в оксамитовій рукавичці", - йдеться у повідомленні.

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Інститут кольору Pantone: що відомо

Pantone щороку обирає головний колір року, починаючи від 2000. Щороку експерти з кольору Pantone шукають у світі нові кольори. Вони досліджують індустрію розваг, виробництво фільмів,колекції мистецтва та нових художників, моду, усі сфери дизайну, популярні туристичні напрямки та багато іншого. Іноді на вибір кольору також можуть вплинути нові технології, матеріали й текстури.

Як відомо, головним кольором 2022 року був обраний відтінок бузкового з цікавою назвою Very Peri.

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