Він має теплий та затишний відтінок, кажуть у Pantone.

Кольором наступного року за версією Pantone став "Peach Fuzz". Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.

Вони описують його як "оксамитовий ніжний персик, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло і серце". Також Peach Fuzz називають "подарунком" для органів чуття, що створює симбіоз між відчуттями смаку, зору, дотику та нюху.

"Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до єдності з іншими та почуття, які це створює, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляє свіжий підхід до нової м'якості. Витончено чуттєвий, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz - це сердечний персиковий відтінок, що дарує відчуття ніжності та несе в собі послання турботи, спільності та співпраці", - йдеться у повідомленні.

Як Pantone обирає колір року

Традиція оголошувати колір наступного року з'явилася ще у 2000 році. Відтоді щороку в одній з європейських столиць відбувається секретна зустріч, на якій й обирають переможця.

Кольором 2023 року обрали малиново-червоний Viva Magenta. Заявлялося, що цей гібридний колір "комфортно поєднує фізичне та віртуальне, нагадуючи наш багатовимірний світ".

Символом 2022 став відтінок бузкового під назвою Very Peri. Його назвали символом глобального духу часу і перехідного періоду, який ми переживаємо.

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