Подружжя відправилося на відпочинок після інавгурації Джо Байдена.

Екс-президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія вирушили на відпочинок після інавгурації Джо Байдена.

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Меланія вирушила у відпустку в сукні від бренду Gucci. Вона прикрашена різними візерунками і зшитої довжини міді. Доповнила вона такий літній образ балетками і сонцезахисними окулярами. Варто відзначити, що вартість такої строкатої сукні становить 3700 доларів.

Нагадаємо, що Меланія Трамп була першою леді США в період президентства її чоловіка Дональда Трампа. Вчора, 22 січня, відбулася інавгурація Джо Байдена. Тепер першою леді стала Джилл Байден.

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Автор: УНІАН