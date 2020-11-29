Надя показала фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно випустила кліп на пісню "Горит". У кліпі вона постала в зухвалому образі з колекції українського бренду TTSWTRS.
Читайте такожСтало відомо, який манікюр стане хітом цієї зими
Зірка одягла чорну лакову куртку з поясом, яка коштує 27000 гривень. Також на ній були одягнуті кроп-топ і короткі шорти вартістю 6900 гривень і 10700 гривень відповідно.
В інста-сторіз співачка зазначила, що кліп на трек "Горит" набрав вже чотири мільйони переглядів. І це попри те, що випустили його зовсім недавно.
Надя показала фото / instagram.com/nadyadorofeeva
Інші новини УНІАН:
- "Покинули чат": названі головні антитренди цієї зими
- Відомий дизайнер розповів, як дівчата псують образ неправильним одягом
- Стильний і бюджетний зимовий гардероб: скільки коштує трендовий одяг
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram