Співачка постала в лакових речах.

Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно випустила кліп на пісню "Горит". У кліпі вона постала в зухвалому образі з колекції українського бренду TTSWTRS.

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Зірка одягла чорну лакову куртку з поясом, яка коштує 27000 гривень. Також на ній були одягнуті кроп-топ і короткі шорти вартістю 6900 гривень і 10700 гривень відповідно.

В інста-сторіз співачка зазначила, що кліп на трек "Горит" набрав вже чотири мільйони переглядів. І це попри те, що випустили його зовсім недавно.

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Автор: Діана Могилєвич