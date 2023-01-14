Фінал відбудеться 14 січня в Новому Орлеані. Україну на конкурсі краси представляє Вікторія Апанасенко.

Українка Вікторія Апанасенко, яка представляє Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт" в Новому Орлеані вразила черговим розкішним вбранням. Дівчина позувала в жовтій сукні з синім поясом.

В описі до нових знімків вона розповіла про останню репетицію перед фіналом.

"Сьогодні була остання репетиція перед фіналом. І сьогодні я вперше зустрілася з дівчиною, яка ще в 2012 році надихнула мене піти на Міс Всесвіт. Це Олівія Калпо - Міс Всесвіт 2012. Вона веде шоу цього року. І ви навіть не уявляєте, наскільки це круто - вільно спілкуватися на сцені з людиною, яка тебе надихнула зробити перший крок на конкурсах краси", - написала Вікторія.

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Міс Всесвіт: цікаве про конкурс

На конкурс допустили росіянку, що обурило світову громадськість. Анна Ліннікова нічого не говорила з приводу війни, розв'язаної в Україні її країною, а коли у неї запитали про це, дівчина відповіла: думала, що конкурс поза політикою.

До слова, українці висміяли наряд росіянки на конкурі. Багато глядачів відзначили, що її сукня підкреслює імперські амбіції РФ.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" відмовилася стояти поруч з росіянкою на конкурсі.

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