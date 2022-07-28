Цей відтінок визнали наймоднішим влітку цього року.

Майстри манікюру розповіли, який колір користується найбільшою популярністю влітку 2022 року. Йдеться про відтінку фуксія - яскраво-рожевому. УНІАН зібрав кілька прикладів дизайну з використанням цього соковитого тренда. Обов'язково візьміть на замітку.

Слід почати з того, що навіть базове однотонне покриття виглядає свіжо і яскраво, будучи відмінним доповненням до будь-якого літнього образу. Такий соковитий колір добре підходить до будь-якого відтінку шкіри. Однак якщо ви хочете чимось урізноманітнити свої нігтики, то для цього є безліч ідей.

Наприклад, цікаво буде виглядати френч з рожевим підведенням. Можна зробити як все нігті, так і комбінувати їх з однотонним.

Однак майстри радять не додавати до комбінованого дизайну стразів, блискіток або малюнків, оскільки колір сам по собі дуже помітний, тому легко можна переборщити. Тоді манікюр буде виглядати надто вже занадто.

Ще один приклад манікюру з використанням кольору фуксія. Експерти радять його поєднувати з базовими кольорами, оскільки комбінація з яскравими може виглядати занадто "кислотно" і недоречно.

Нагадаємо, названо топ-10 універсальних ідей педикюру.

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