Британка Анжела Діммер вразила своїм перетворенням.

Історія мешканки Британії Анжели Діммер шокує мільйони людей по всьому світу. У 2007 році її вага становила 109 кг, і вона постійно зростала через неправильний спосіб життя. Daily Mail пише, що тоді лікарі діагностували у неї цукровий діабет.

Діабет був не єдиною проблемою Анжели - зайва вага заважала жінці вільно пересуватися, вона насилу долала навіть відносно невеликі відстані.

Ситуацію ускладнювало те, що Анжела абсолютно не думала про правильне харчування. Її щоденний раціон складався з фаст-фуду і двох кухлів пива. Але лікарі наполягали, що пристрасть до пива може закінчитися плачевно, тому жінці довелося відмовитися від улюбленого напою. Під забороною був і інший алкоголь.

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"Раніше я любила випити. Червоне і біле вино було моїм улюбленим напоєм. Я ніколи не пила по понеділках, тому що кажуть, що завжди потрібно мати "сухий" день, але я насолоджувалася кількома келихами вина в інші дні тижня, а у вихідні, можливо, і більше. Я випивала близько чотирьох пляшок вина на тиждень", - говорила Діммер пресі.

Відмова від вина дала перші результати вже через місяць. Жінка дала собі слово, що це буде її остання спроба схуднути, а особливою мотивацією стала майбутня відпустка в Дубаї.

Дієта була нескладна: британка відмовилася від жирної їжі, стала їсти менше солодкого, але іноді, в якості заохочення, дозволяла собі сходити в Mcdonald's.

"У моєму віці це була остання спроба схуднути, тому я вирішила спробувати дієту. Для мене було величезним стимулом бачити, як зменшується розмір моєї сукні і цифра на вагах. Зараз я можу три рази в тиждень пройти чотири милі пішки, я записалася в тренажерний зал, де відвідую заняття з аквафітнесу і кругової тренуванні. Раніше я ніколи цим не займалася. Тепер я не можу довго сидіти на місці. Мені подобається гуляти", - розповіла жінка пресі.

Всього за кілька місяців їй вдалося позбутися 38 кг зайвої ваги, що додало більше сил і впевненості в собі.

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