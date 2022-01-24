Причини смерті на даний момент не повідомляються.

Культовий французький дизайнерта зірковий улюбленець Тьєррі Мюглер пішов з життя. На момент смерті знаменитості було 73 роки.

Про це повідомляється в повідомленні на його офіційній сторінці в Instagram.

Причини смерті наразі не повідомляються.

"Ми спустошені, повідомляючи про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера... Нехай його душа упокоїться зі світом", - йдеться в повідомленні.

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Майбутня зірка народився 21 грудня 1948 року в Страсбурзі у Франції. Свій бренд він запустив в 1970-х роках. Визнання і слава до нього прийшли в 1980-х і на початку 90-х років.

Мюглер запустив свою лінію парфумів, яка стала успішна. Крім того, він захоплювався бодибілдингом та фотографією. При цьому він опублікував кілька книг, перша серед яких "Тьєррі Мюглер: Фотограф".

В останні роки його зовнішність зазнала сильних змін через численні операції з реконструкції обличчя після нещасного випадку в тренажерному залі. У 2019 році Мюглер потрапив у ДТП і зламав ніс, через що йому знову робили операції. Йому імплантували в підборіддя шматок кістки зі стегна, тому що його не влаштовували природні риси.

Модельєр присвятив своїй роботі все життя. Він одягав Девіда Боуї, Джорджа Майкла, Сінді Кроуфорд, Шерон Стоун, Карді Бі, Кеті Перрі, Ріанну, Беллу Хадід та багатьох інші.

Навіть вийшовши на пенсію у 2019 році, він працював художнім консультантом Бейонсе. Він розробляв костюми для світового турне зірки "I Am...". Крім того, він одягнув Кардашьян на Met Gala в скандальну "мокру" сукню.

Як раніше повідомляв УНІАН, відомий італійський дизайнер Ніно Черруті помер у віці 91 року. Він помер у лікарні, куди його привезли для операції на стегні.

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