Названо найстильнішу стрижка сезону / Фото - instagram.com/vikulina.hair/

Експерти зі світу моди розповіли і показали, яка зачіска є особливо популярною в цьому сезоні. На думку стилістів, цей боб. УНІАН зібрав кілька фотографій даної зачіски на різних волоссі. 

Боб на пряме волосся 

Модель і колишній головний редактор журналу Lucky Єва Чен підтверджує - ця ультрамодна стрижка підходить до власницям будь-якого кольору волосся. Вигідно виглядає як на дуже коротку, так і на середню довжину. 

Стрижка боб на пряме волосся / Фото - instagram.com/evachen212/
Стрижка боб на пряме волосся / Фото - instagram.com/evachen212/
Стрижка боб на пряме волосся / Фото - instagram.com/evachen212/

Боб з чубчиком

Б'юті-блогер Franny поєднує стрижку боб з чубчиком. Виглядає дуже стильно і сучасно. Головне правило такої стрижки - утримувати її в порядку і регулярно довіряти майстру для того, щоб "освіжити".

Стрижка боб з чубчиком ідеально підходить всім жінкам / Фото - instagram.com/frannfyne/
Стрижка боб з чубчиком ідеально підходить всім жінкам / Фото - instagram.com/frannfyne/

Боб на хвилясте волосся

Виглядає легко, ніжно і дуже жіночно.

Такий французький мотив явно припаде до душі багатьом українським модницям. 

Стрижка боб на хвилясте волосся / Фото - instagram.com/melodiebance/
Стрижка боб на хвилясте волосся / Фото - instagram.com/melodiebance/
Стрижка боб на хвилясте волосся / Фото - instagram.com/melodiebance/

До слова, не варто думати, що боб - лише для молодих. Така зачіска пасує і жінкам більш старшого віку. І нижче - яскраве тому підтвердження. Стильно і модно можна виглядати в будь-якому віці!

Боб на сивому волоссі / Фото - instagram.com/greceghanem/
Боб на сивому волоссі / Фото - instagram.com/greceghanem/
Боб на сивому волоссі / Фото - instagram.com/greceghanem/

Нагадаємо, названо актуальний і стильний манікюр на вересень 2022, який сподобаються кожній.

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