Експерти зі світу моди розповіли і показали, яка зачіска є особливо популярною в цьому сезоні. На думку стилістів, цей боб. УНІАН зібрав кілька фотографій даної зачіски на різних волоссі.
Боб на пряме волосся
Модель і колишній головний редактор журналу Lucky Єва Чен підтверджує - ця ультрамодна стрижка підходить до власницям будь-якого кольору волосся. Вигідно виглядає як на дуже коротку, так і на середню довжину.
Боб з чубчиком
Б'юті-блогер Franny поєднує стрижку боб з чубчиком. Виглядає дуже стильно і сучасно. Головне правило такої стрижки - утримувати її в порядку і регулярно довіряти майстру для того, щоб "освіжити".
Боб на хвилясте волосся
Виглядає легко, ніжно і дуже жіночно.
Такий французький мотив явно припаде до душі багатьом українським модницям.
До слова, не варто думати, що боб - лише для молодих. Така зачіска пасує і жінкам більш старшого віку. І нижче - яскраве тому підтвердження. Стильно і модно можна виглядати в будь-якому віці!
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