Стрілки на очах стали вже невід'ємною частиною макіяжу.

Модні стрілки на очах 2021 - лисячий погляд, подвійні стрілки, широкі і половинчасті. Як визначити, які саме підходять вам - читайте в матеріалі УНІАН.

Кому йдуть стрілки на очах

Стрілки на очах - це елемент, який повністю завершує макіяж. Вдаватися до них варто при нанесенні вечірнього макіяжу. А також їх можна використовувати при нанесенні денної косметики, але не поєднувати стрілки з яскравими тінями.

Розберімося для чого потрібні стрілки на очах. Вони дозволять зробити погляд більш виразним, підкреслити лінію повіка або навіть зімітувати "лисячий погляд". Крім того, при використанні кольорових підводок ви можете зробити макіяж більш яскравим.

Стрілки на очах: види і покрокова інструкція

"Лисячий погляд"

Багато дівчат задаються питанням, як малювати стрілки на очах, якщо не вмієш. Насправді все просто. Ось вам покрокова інструкція.

На складку верхньої повіки нанесіть світло-коричневі тіні і розтушуйте їх, витягаючи до скроні Потім намалюйте стрілку, край якої витягайте уздовж розтушованих тіней (теж до скроні) Підведіть нижню повіку і з'єднайте дві стрілки Куточки очей зробіть більш гострими, щоб погляд здавався більш виразним

Половинчаста стрілка

Цей вид стрілки підійде дівчатам з невеликими очима. Вони лише прикрасять верхню повіку і додадуть трохи яскравості. При цьому не варто робити її занадто широкою.

Щоб зробити стрілку рівною, наклейте уздовж скроні скотч Починайте проводити лінію з середини повіка, роблячи її ширшою ближче до скотчу Куточки очей залиште порожніми

Подвійні стрілки

Цей варіант підійде модницям, які готові до експериментів і не бояться бути яскравими. Ідеальним поєднанням будуть чорно-білі підводки або білі з кислотними відтінками.

Спочатку проведіть стрілку уздовж повіка нейтральною підводкою Другий шар наносьте більш яскравим кольором Розтушовувати дві стрілки не потрібно, інакше кольори змішаються і очі вийдуть "брудними"

Широкі стрілки

Широкі нерозтушовані стрілки ще називають графічними. Найчастіше їх малюють на моделях, щоб їх очі максимально виділялися на подіумі. Намалювати такі стрілки дуже просто.

Беремо все той же скотч і приклеюємо його уздовж скроні Підводкою починаємо малювати стрілку - вужчу від куточка ока до ширшої ближче до скроні Якщо хочете отримати максимально яскравий ефект, зробіть стрілку довшою

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Автор: Діана Могилєвич