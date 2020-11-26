Татуювання повинно бути не тільки красивим, але і нести якийсь сенс.

Хтось вважає, що натільні малюнки це вже давно не тренд, а хтось бачить в них сенс. Хтось каже, що вони тільки псують тіло, а хтось упевнений, що все навпаки. Хтось агресивно сприймає бажання прикрасити свою шкіру, а хтось так і рветься до тату-майстра.

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Взагалі тату виникли в період первісного ладу. Потім, в різні періоди розвитку цивілізації, вони виступали в якості відзнаки і захисту від злих духів. В якомусь сенсі і зараз натільні малюнки виступають в якості оберега. Все залежить від того, з якою метою їх робити.

Тату-майстри запевняють, що набити собі можна все, що завгодно. Але якщо ви вперше зважилися зробити малюнок, то краще віддати перевагу маленькому тату. Вам потрібен час, щоб до нього звикнути і по достоїнству оцінити. Якщо ж через якийсь час тату вам перестане подобатися, то ви зможете зробити кавер-ап (перебити одне тату на інше).

Також майстри рекомендують не робити бездумних татуювань, на зразок метеликів на спині або вогонь на шиї. Краще, щоб натільний малюнок і його означення йшли у вас від серця, тоді він буде нести якийсь сенс і стане частиною вас. Наприклад, можна зробити маленьке сердечко або символ чогось. Якщо ви обожнюєте подорожувати, то зверніть увагу на крихітні літачки. Якщо ви сповнені любові до батьків, другої половинки або дітей, то можна зробити їх відбиток пальців. Варіантів багато, головне добре подумати перш ніж прикрашати своє тіло раз і назавжди.

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Автор: Діана Могилєвич