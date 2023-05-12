Ведучий приміряв костюм від українського бренду.

Ведучий та коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко підкорив серця фанаток розкішним "луком" на пісенному конкурсі. Він обрав стильний костюм та білосніжну сорочку, свій образ він доповнив чорним шкіряним взуттям.

На своїй сторінці в Instagram ведучий вже показав фото з Євробачення. Для конкурсу Мірошниченко приміряв "лук" від українського бренду Andreas Moskin.

"Об’єднані Євробаченням! Кілька яскравих моментів з цьогорічної бірюзової доріжки від нашого британсько-українського дуету. Неймовірна співпраця двох неймовірних країн! У нас так багато спільного", - поділився емоціями від конкурсу ведучий.

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Костюм Мірошниченко був бірюзовим, як і килимова доріжка заходу. Втім, він не "злився" з підлогою та мав ефектний вигляд. Згодом дизайнери розповіли, що костюм було створено саме для ведучого.

"Ми вдячні за можливість створити образ для ведучого Євробачення 2023. Ми пишаємося тим, що цей костюм створено на власному виробництві в Україні", - написали на сторінці Andreas Moskin в Instagram.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ведучі Євробачення з'явилися в синьо-жовтих образах. Ймовірно, таким чином британці в черговий раз вирішили підтримати нашу країну, яка зараз бореться з російською агресією.

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