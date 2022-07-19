Їх можна носити не тільки в офіс.

Час, коли костюми носили тільки для того, щоб ефектно виглядати на діловому заході або відвідувати офіс - давно минув. Зараз костюми - це необхідний елемент як в чоловічому, так і в жіночому гардеробі. УНІАН зібрав 5 варіантів, які будуть стильно виглядати на вас в 2022 році.

Для початку слід зазначити, що піджаки можуть бути як оверсайз, так і укорочені. Все залежить від стилю людини і від її переваг. Але обидва ці варіанти допустимі в сезоні літо-2022 при правильному поєднанні.

Наприклад, цей лавандовий костюм неймовірно точно підкреслює жіночність і стиль його власниці.

Альтернатива - костюм зі схожими брюками, але в іншому кольорі. Піджак не однотонний, а картатий. Цей принт також популярний цього літа.

Дана модель костюма відмінно сяде на будь-яку фігуру і зростання модниці.

Поєднувати можна як з класичним взуттям, так і з більш помітними повсякденними варіантами черевиків, кросівок або з кедами.

Костюм трійка - яскравий, літній, помітний. Він відмінно підійде тим, хто хоче зробити акцент на своїй талії і грудях.

Більш літній варіант блакитного костюма з поясом, який зав'язується. Можна поєднувати з білою або бежевою майкою. Відмінно підійде для важливої події, ділової зустрічі або просто прогулянки.

Такий фасон дозволяє костюму ідеально сідати як на низьких, так і на високих дівчатах.

І ще один дуже стильний варіант глибокого зеленого кольору. Цей наряд більш діловий, може навіть послужити вечірнім, якщо його правильно доповнити аксесуарами.

Такі моделі костюмів не сходять з подіумів вже другий рік.

Нагадаємо, названо топ-5 стильних і модних светрів на сезон.

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