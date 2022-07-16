Деякі з них можна носити влітку, якщо похолодало. Інші підійдуть на осінь.

Названо модні моделі светрів 2022, які точно підкреслять ваш смак. Деякі менш теплі з них можна носити вже зараз, якщо злегка похолодало. Інші ж стануть відмінним рішенням на осінь.

Оверсайз з вирізом

Це базова модель светра, яка стане ідеальним варіантом для повсякденного способу. Він добре поєднується як з джинсами, так і з класичними брюками. Щоб зробити річ більш універсальною, краще при покупці віддавати перевагу пастельним тонам.

На ґудзиках

Ця модель прийшла в моду ще в минулому сезоні. На подив, відмінно увійшла як в повсякденний стиль модниць, так і в класичний. Такі светри можна носити як базові, так і укорочені.

Останні будуть відмінно виглядати з низом із завищеною талією.

З альпаки

Такі ніжні і практичні невагомі светри жіночно виглядають на будь-якій фігурі.

Якщо їх обіграти ще й вдалими аксесуарами, приголомшливий ефект забезпечений.

В'язаний з широкими рукавами

Така модель оверсайз - фаворит. Вона вже набирає популярності, а восени 2022 року стане справжнім трендом. І це не дивно, адже модниці люблять, коли красиво і зручно.

Светр-плаття

Колись багато років тому подібне рішення вже було в моді. Як відомо, мода циклічна, тому теплі сукні знову повертаються. У цьому сезоні варто віддавати перевагу однотонним базовим моделям, підкреслювати їх пасками і іншими аксесуарами.

Нагадаємо, названо моделі плаття для жінок старшого віку, які зараз в тренді.

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