Названо модні моделі светрів 2022, які точно підкреслять ваш смак. Деякі менш теплі з них можна носити вже зараз, якщо злегка похолодало. Інші ж стануть відмінним рішенням на осінь.
Оверсайз з вирізом
Це базова модель светра, яка стане ідеальним варіантом для повсякденного способу. Він добре поєднується як з джинсами, так і з класичними брюками. Щоб зробити річ більш універсальною, краще при покупці віддавати перевагу пастельним тонам.
На ґудзиках
Ця модель прийшла в моду ще в минулому сезоні. На подив, відмінно увійшла як в повсякденний стиль модниць, так і в класичний. Такі светри можна носити як базові, так і укорочені.
Останні будуть відмінно виглядати з низом із завищеною талією.
З альпаки
Такі ніжні і практичні невагомі светри жіночно виглядають на будь-якій фігурі.
Якщо їх обіграти ще й вдалими аксесуарами, приголомшливий ефект забезпечений.
В'язаний з широкими рукавами
Така модель оверсайз - фаворит. Вона вже набирає популярності, а восени 2022 року стане справжнім трендом. І це не дивно, адже модниці люблять, коли красиво і зручно.
Светр-плаття
Колись багато років тому подібне рішення вже було в моді. Як відомо, мода циклічна, тому теплі сукні знову повертаються. У цьому сезоні варто віддавати перевагу однотонним базовим моделям, підкреслювати їх пасками і іншими аксесуарами.
Нагадаємо, названо моделі плаття для жінок старшого віку, які зараз в тренді.