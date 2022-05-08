У більшості людей сьогодні є хоча б одна з цих речей.

У воєнний час з'явилося дуже багато специфічного одягу, який потім адаптували і стали застосовувати в звичайному житті. Деякі речі популярні досі.

Куртка M-65

За часів Другої світової війни куртка М-65 застосовувалася в операції з десантування американських парашутистів під Арнемом. Спочатку вона використовувалася як "польова куртка для холодної погоди", і базово була створена в оливковому кольорі. Пізніше її допрацювали, змінили деякі деталі конструкції і розширили колірну гамму. Сьогодні вона застосовується в арміях світу, а також є елементом цивільного стилю мілітарі.

Куртка А-2

Даний тип куртки прийшов до нас з американських ВПС часів Другої світової. Тоді вона була символом і оберегом для кожного пілота - коли його підвищували по службі, то додавалися нашивки і відмітні знаки.

Варто відзначити, що кожна куртка А-2 була по-своєму унікальна - на спині малювали не просто малюнки, а цілі карти, зображуючи свої льотні машини.

Така куртка була не тільки красивою, але і практичною, адже в підкладку вшивалися карти місцевості, де проводилася операція. Сьогодні її оформлення трохи змінилося, проте куртка типу А-2 є досить актуальним елементом як чоловічого, так і жіночого гардероба.

Берци

Високі армійські черевики на шнурках з'явилися в Америці в кінці 50-х років ХХ століття. Тоді їх мета була одна - позбавити бійців від травм голеностопа, які ті часто отримували при приземленні. Тому були створені чорні шкіряні черевики з товстою підошвою з глибоким протектором, які успішно захищали ступню і гомілку від протикань, ударів, порізів та інших травм. Зараз берци - це досить популярне взуття і серед чоловіків, і серед жінок.

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