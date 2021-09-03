Поки українці обговорюють модні новинки, представлені на Ukrainian Fashion Week, в Пекіні відбулося відкриття China Fashion Week сезонів весна-літо 2022 року.
Про це повідомляє CGTN.
Гламурний показ пройшов у промисловому парку Шуган 3 вересня в рамках Китайського міжнародного ярмарку торгівлі послугами (CIFTIS).
Тема показу - "Прекрасний час". Наряди були створені місцевим дизайнером Фаном Іном, який представив понад 60 робіт. У них він продемонстрував сучасне вираження китайської культури.
Показ супроводжувався ефектним світловим шоу.
Нагадаємо, минулого року Тиждень моди в Шанхаї спершу відклали через коронавірус, а потім провели в онлайн-форматі.