Український тиждень моди триватиме з 2 по 5 серпня.

Ukrainian Fashion Week стартував 2 вересня в Києві. Це 49-й тиждень моди, протягом якого покажуть близько 40 шоу та спеціальних показів. Відвідувачі зможуть побачити колекції та презентації від 32 брендів.

У перший день Ukrainian Fashion Week свої роботи представили The coat by Katya Silchenko, Artem Klimchuk, Finch, Vorozhbyt&Zemskova, Dzhus, Julia Kros і Roussin.

У зв'язку з карантином в Україні захід відвідали представники фешн-інсдустрії, українські селебретіс, а саме співачка Наталія Могилевська, дружина голови Черкаської області Олександра Скічко – Ліза Юрашева, хореограф Олена Шоптенко, співачка Оля Горбачова та багато інших.

Українські зірки оцінили формат поза сезонністю. За їхніми словами, нарешті осінній одяг показують восени, а весняний – навесні, можна відразу з подіуму брати, купувати та носити.

Першою представила свою колекцію молодий дизайнер Катя Сільченко. Її колекція вийшла дуже ніжною, але водночас вишуканою. Вона використовувала для її створення тільки натуральні тканини пастельних відтінків, серед основних - блакитний, сірий та молочний. Основний принт - велика клітина.

Дизайнер пропонує для осені традиційні пальто та моделі з рукавом три чверті, а також сукні, спідниці зі штучної та натуральної шкіри. Також вона представила актуальні светри-сорочки складного та нестандартного крою, пончо, об'ємні масивні бомбери та елегантні костюми.

Сільченко доповнила свою колекцію кількома видами взуття, рукавичок, сумок та головних уборів.

Відомий дует Олена Ворожбит та Тетяна Земскова пропонує модницям для осені костюми, сукні в білизняному стилі, чоловічі піджаки та штани, що летять. Вся колекція представлена в ніжній палітрі - відтінки карамелі, какао, молока, а також в насичених кольорах лайма, лаванди та м'яти.

У свою чергу дизайнер Юлія Крос зробила акцент на простоті та лаконічності, тому в її колекції можна побачити однотонні моделі з мінімальною кількістю аксесуарів, що залишає їх буквально поза часом.

Такі матеріали, як бамбук, котон, кропива та коноплі, нагадують нам, що мода – це не тільки про красу, але й про екологію. Вся колекція представлена в базових чорному та білому кольорах, але і є вкраплення оливкових та блакитних відтінків.

Ірина Джус відзначилася нестандартним прочитанням форм, тому її вбрання гіпертрофовані й приваблюють незвичайними елементами – капюшони-перуки та анатомічні кишені.

Крім того, в колекції Джус проглядається будуарна тематика. Моделі пройшли по подіуму в незвичайних топах та трусах, а деякі деталі від бра були присутні на верхньому одязі. Основними тканинами стали м'ята органза, м'який шовк і рельєфна бавовна, яка захопила подіум ще навесні.

Український бренд ROUSS влаштував цілий перфоманс на подіумі. При цьому модникам запропонували одяг з рефлекторних тканин. Крім того, в достатку були білий колір, салатові та м'ятні відтінки. Також дизайнери не забули про екологічність й представили лімітовану колекцію сумок з переробленого поліетилену.

Головна фешн-подія України триватиме ще три дні.

Ukrainian Fashion Week: що відомо

Ukrainian Fashion Week був заснований в 1997 році і став першим тижнем прет-а-порте в Центральній і Східній Європі.

Цей унікальний в Україні захід, який повністю відповідає світовим стандартам показів prêt-a-porter, проходить двічі на рік.

Перший сезон відбувся в листопаді 1997 року. Крім англомовної назви Ukrainian Fashion Week, до 2005 року у нього була і друга назва - тиждень прет-а-порте "Сезони моди".

Автор: Анастасія Горбачова