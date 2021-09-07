Телеведучі представили на моделях одягу картини українських художників.

Українські телеведучі Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мірошниченко, Ірина Ванникова, Володимир Рабчун, Єгор Гордєєв і Людмила Барбір вийшли на подіум в ексклюзивних комбінезонах з принтами картин молодих українських художників.

Показ відбувся в оригінальному форматі і складався з двох частин. У першій - дефіле телезірок в компанії професійних моделей під трек Close Up паризької хіп-хоп групи doP. У другій - всі герої вийшли в зал і стали на постаменти, немов скульптури у виставковому залі. У цей момент головний подіум країни перетворився на виставку сучасного мистецтва, де глядачі могли вільно пересуватися між арт-об'єктами і розглянути всі деталі і красу кожної модної речі. Глядачі підтримали арт-концепцію і просто під час показу малювали скетчі моделей-зірок.

Продюсер шоу "Твій День" Єгор Гордєєв продемонстрував комбінезон з елементами стріт-арту. Єгор - киянин і вибрав твір з відповідною історією - про те, як мистецтво врятувало міський простір. Художник Дмитро Рок - відомий мураліст з Києва зробив фреску, на якій зобразив залізних роботів, і яка зупинила вандалів. Досі фасад магазину біля Житнього ринку безсовісно псували.

А ось Володимира Рабчуна з художником Олександром Барболіним пов'язує спільна країна - Ізраїль. Ведучий "Твій День" переїхав звідти в Україну, а Олександр продовжує жити там і зараз. Колаж на комбінезоні телеведучого виконаний в яскраво-жовтих кольорах із зображенням людей і силуетів - про пошук і віру, про те, що кожен знайде в житті своє найцінніше - місце, справу, любов.

Досвідчена супермодель XXL Руслана Писанка вийшла на подіум у вбранні за мотивами твору київської художниці на ім'я Ave. Авторське полотно Міllefleur - це переосмислення різновиду тканих килимів - орнаменти з Франції 15 століття. Тканина має насичений смарагдовий колір з візерунком з квітів і рослин. У центрі композиції - розкішна золота квітка, яка символізує світло, силу, духовне відродження.

На комбінезоні Ірини Ванникової, яка вперше дефілювала по подіуму - зображені фігури людей з руками, простягнутими до неба. Це робота творчого дуету одеситів Франсуази Оз і Богдана Перевертуна, - вона розповідає про спілкування, допомогу і єднання. Про те, що ми, люди, насправді всі пов'язані разом, хоч між нами іноді великі відстані.

Тимур Мірошниченко на подіумі демонстрував картину Євгена Лісняка, що складається з мозаїки різнокольорових фарб. Ця абстрактна картина передає почуття і емоції звичайної людини в одному звичайному дні.

На одязі Влада Ями - сучасне переосмислення етнічних мотивів - українка у вінках. Художниця Інна Харчук популяризує традиційне українське народне мистецтво в новій інтерпретації - як частина сучасної моди.

Підтримала колег та приєдналася до показу стильна ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір. На її комбінезоні елементи картини львівського художника Леся Панчишина - кольорові пінгвіни. Їх популяція стрімко скорочується через глобальне потепління. Художник звертає увагу на екологію і важливість зберегти прекрасних морських птахів!

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Автор: Діана Могилєвич