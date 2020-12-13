Взуття потрібно підбирати зі смаком.

Відомий дизайнер Андре Тан розповів, які чоботи будуть в тренді цієї зими. Їх функція не тільки зігрівати ваші ніжки, але і робити образ стильним.

Жокейські чоботи

Ці чоботи повинні тримати форму і ніс повинен бути круглим. При цьому блискавки на них неактуальні.

З декором

Якщо вам вже дуже подобається декор, то вибирайте взуття з модними ланцюгами. Але краще обійтися без цього.

Ботфорти

Важливий нюанс: вони не повинні бути вульгарними. Зверніть увагу на модель "кіт у чоботях".

Правильне поєднання

Замша і шкіра на одному черевику - дивне поєднання. А ось контраст різнобарвної шкіри виглядає дуже навіть цікаво.

На платформі

Краще вибирати модель, яка буде поєднуватися з різними стилями. Зверніть увагу на чоботи на масивній платформі.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич