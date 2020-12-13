Відомий дизайнер Андре Тан розповів, які чоботи будуть в тренді цієї зими. Їх функція не тільки зігрівати ваші ніжки, але і робити образ стильним.
Жокейські чоботи
Ці чоботи повинні тримати форму і ніс повинен бути круглим. При цьому блискавки на них неактуальні.
З декором
Якщо вам вже дуже подобається декор, то вибирайте взуття з модними ланцюгами. Але краще обійтися без цього.
Ботфорти
Важливий нюанс: вони не повинні бути вульгарними. Зверніть увагу на модель "кіт у чоботях".
Правильне поєднання
Замша і шкіра на одному черевику - дивне поєднання. А ось контраст різнобарвної шкіри виглядає дуже навіть цікаво.
На платформі
Краще вибирати модель, яка буде поєднуватися з різними стилями. Зверніть увагу на чоботи на масивній платформі.
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