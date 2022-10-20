Кожна модниця хотіла б мати молодий і ефектний вигляд. Для цього важливо не тільки стильно одягатися, але ще і грамотно наносити макіяж. Розповідаємо, якою має бути помада, щоб з нею ви мали якомога молодший вигляд.
Як підібрати колір помади
Перше, на що ви повинні звертати увагу - це колір очей і волосся. Тут все просто. Світле волосся і світлі очі відмінно доповнюються світлими відтінками помади. Це можуть бути кавовий, бежевий, рожевий, персиковий і так далі. Чим темніше колір волосся і колір очей, тим темніше повинен бути колір помади. Відповідно, під каштанове волосся відмінно підійде червоний відтінок або марсала.
Кольори помади, який молодять і освіжають
Помада - це такий предмет, з яким експериментувати можна до нескінченності. Сьогодні існує величезна кількість відтінків, які створюють різні образи.
Відтінки помади, які омолоджують:
- жінкам з темною або засмаглою шкірою підійдуть пудрові і тілесні відтінки;
- якщо у жінки світла шкіра, то їй краще використовувати рожеву помаду або її відтінок фуксія;
- насичений тілесний відтінок шкіри відмінно буде доповнюватися коричневим, кавовим, винним.
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