З комбінезонами можна створити багато стильних аутфітів.

Сьогодні УНІАН відповідає на питання: "Які комбінезони в моді 2021 року?", "Кому можна носити комбінезони?" і "Що можна надіти під комбінезон?". Це, мабуть, головні питання всіх модниць в період похолодання, коли хочеться одягнути на себе все тепле, комфортне і не менш стильне.

Модні комбінезони на осінь 2021

Головним трендом серед жіночих модних комбінезонів є костюм зі штанами-джогерами. Це більш спортивний стиль, який краще поєднувати з кросівками або кедами. У більш прохолодну пору року цей модний комбінезон можна носити з грубими черевиками, які зараз також на піку популярності.

Модний джинсовий комбінезон 2021

Джинсовий комбінезон - це мастхев кожної дівчини. Він універсальний, бо в ньому можна ходити як на прогулянки, так і на навчання, наприклад. Якщо не знаєте, що одягнути під джинсовий комбінезон, тоді краще зверніть увагу на водолазки або теплі в'язані светри. Важливо пам'ятати, що зараз в тренді речі оверсайз, тому купувати приталені джинсові комбінезони стилісти не рекомендують.

Класичний комбінезон на осінь 2021

Модні комбінезони можуть бути не тільки джинсовими або спортивними, але і класичними. Вони йдуть більш приталені з прямими штанами. Їх можна поєднувати з човниками або з кедами.

Половинчастий комбінезон 2021

Це комбінезон, який зроблений зі штанів з підтяжками. Також він ледь прикриває живіт. Тобто це не повноцінний комбінезон, який закриває навіть груди. Його можна поєднувати з блузами, наприклад.

Комбінезон з кюлотами 2021

Кюлоти вже давно стали "хітом" серед модниць. Тепер настала черга модних комбінезонів 2021 з такими штанами. Зверніть увагу, що восени під такі комбінезони краще надягати високі шкарпетки, які будуть прикривати щиколотки.

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Автор: Діана Могилєвич