Перша леді України побувала в Ужгороді.

Перша леді України Олена Зеленська побувала в Ужгороді, де зустрілася з першою леді США Джилл Байден.

Для такої зустрічі вона підібрала чорний брючний костюм в смужку, білу сорочку і патріотичні кеди від українського дизайнера.

Цікаво, що білі кеди зроблені з жовтими і блакитними вставками, що символізують прапор України. На сайті бренду the COAT вказано назву цієї моделі Stand with Ukraine. Їх вартість сягає 300 євро (11 055 гривень).

Власниця бренду the COAT Катя Сільченко зазначила, що гроші, виручені від продажу цього взуття, будуть перераховані на допомогу українським сім'ям, які постраждали через війну.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська показала, який вигляд має через 2 місяці війни.

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