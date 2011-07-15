Львівська ОДА забезпечуватиме моніторинг вступної кампанії

Львів. 15 липня. УНІАН. У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України створено оперативний штаб з питань вступної кампанії 2011 року у вищі та професійно-технічні навчальні заклади. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Окрім представників Міністерства, до складу оперативного штабу увійшов радник голови Львівської ОДА Анатолій Ігнатович.

«У випадку виявлення фактів порушень і зловживань під час вступної кампанії у вищих і професійно-технічних навчальних закладах Львівської області, просимо звертатися до члена оперативного штабу “Вступна кампанія 2011 року”, радника голови Львівської обласної державної адміністрації з питань молодіжної політики та освіти Ігнатовича Анатолія Олександровича електронною поштою radnyk.loda@gmail.com або телефоном 067-603-80-03», – зазначають у Львівській ОДА.