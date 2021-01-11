Завтра в Києві буде хмарно з температурою до +1°
У столиці опадів не очікується.
У вівторок, 12 січня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів опустяться до +1°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Тепла зима закінчується: завтра температура в Україні почне знижуватися (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -4°, а вдень підніметься максимум до 0°. Без опадів.
Вітер південного напрямку зі швидкістю до 1,8 м/с.
Атмосферний тиск - 752 мм рт. ст.
Народний прогноз на 12 січня
12 січня у народному календарі — Мучениці Онисії, яку ще називали у народі Порізуха. В цей день різали худобу, промовляючи: «Кабанчика або свинку до Василевого вечірка». У цей була така прикмета-приказка: до дня Онисії — холоди над землею повисли.
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Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-4 °
Мін./mакс. температура:-2° / +6°
Вологість:80 %
Тиск:761 мм
Вітер: 2.9 м/с
Ймовірність опадів:15 %
Схід:07:28
Захід17:07
Видимість:16 км
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