Завтра в Києві буде хмарно з температурою до +1°

17:00, 11 січня 2021
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У столиці опадів не очікується.

Завтра в Києві буде похмуро / фото УНІАН
Завтра в Києві буде похмуро / фото УНІАН

У вівторок, 12 січня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів опустяться до +1°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Тепла зима закінчується: завтра температура в Україні почне знижуватися (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -4°, а вдень підніметься максимум до 0°. Без опадів.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 1,8 м/с. 

Атмосферний тиск - 752 мм рт. ст.

Народний прогноз на 12 січня

12 січня у народному календарі — Мучениці Онисії, яку ще називали у народі Порізуха. В цей день різали худобу, промовляючи: «Кабанчика або свинку до Василевого вечірка». У цей була така прикмета-приказка: до дня Онисії — холоди над землею повисли.

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Автор: Олена Пилипчак

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