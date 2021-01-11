Завтра в Києві буде хмарно з температурою до +1°

У столиці опадів не очікується.

Завтра в Києві буде похмуро / фото УНІАН

У вівторок, 12 січня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів опустяться до +1°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -4°, а вдень підніметься максимум до 0°. Без опадів.

Вітер південного напрямку зі швидкістю до 1,8 м/с.

Атмосферний тиск - 752 мм рт. ст.

Народний прогноз на 12 січня

12 січня у народному календарі — Мучениці Онисії, яку ще називали у народі Порізуха. В цей день різали худобу, промовляючи: «Кабанчика або свинку до Василевого вечірка». У цей була така прикмета-приказка: до дня Онисії — холоди над землею повисли.

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