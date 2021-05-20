Антициклон Vesna поступово витісняє дощі з території України.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Завтра, 21-го травня, у більшості областей опади малоймовірні, лише подекуди на заході, а також на Вінниччині та Одещині можуть пройти локальні грозові дощі. У суботу в Україні світитиме сонце.
Температура повітря у п'ятницю буде помірною, протягом дня +15°...+21°, на південному сході України +20°...+24°.
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У Києві буде сонячно, без дощу. Найближчої ночі близько +10°, завтра вдень +18°...+19°.
Субота подарує українцям сонячну та порівняно теплу погоду.
У неділю, 23 травня, на заході, півночі та в центральній частині України, окрім Дніпропетровщини, черговий атмосферний фронт зумовить дощі з грозами та поривчастий вітер. На півдні та сході неділя буде, як влітку - сонце та +23°...+29°.
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