Яценюк заявив про готовність проекту бюджету на 2015 рік

Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live" в п'ятницю ввечері, пише Українська правда.

Глава Кабміну вважає, що "часу на формування коаліції та на формування уряду немає", тому що Верховній Раді потрібно встигнути ухвалити закон про державний бюджет на 2015 рік.

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"Уряд і коаліція мають бути сформовані невідкладно… Хто би не був прем'єр-міністром, який би не був уряд, закон про бюджет готовий. Новий бюджет має бути прийнятий невідкладно", - заявив Яценюк, уточнивши, що бюджет має бути сформований на новій податковій базі.