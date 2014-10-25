Яценюк заявив про готовність проекту бюджету на 2015 рік
00:40, 25 жовтня 2014Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що проект державного бюджету на 2015 рік вже готовий, і його потрібно негайно ухвалити.
Яценюк заявив про готовність проекту бюджету на 2015 рік / segodnya.ua
Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live" в п'ятницю ввечері, пише Українська правда.
Глава Кабміну вважає, що "часу на формування коаліції та на формування уряду немає", тому що Верховній Раді потрібно встигнути ухвалити закон про державний бюджет на 2015 рік.
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"Уряд і коаліція мають бути сформовані невідкладно… Хто би не був прем'єр-міністром, який би не був уряд, закон про бюджет готовий. Новий бюджет має бути прийнятий невідкладно", - заявив Яценюк, уточнивши, що бюджет має бути сформований на новій податковій базі.
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