Я готовий приїхати в Україну і пройти слідчі дії – Саакашвілі різко відповів ГПУ

Саакашвілі прокоментував направлене ГПУ міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому проситься відібрати у Міхеїла Саакашвілі зразки голосу.

Генпрокуратура направила міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому просить відібрати у лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі зразки голосу. Саакашвілі прокоментував таке прохання.

Відповідний допис з'явився на Facebook сторінці Саакашвілі.

Читайте такожЛуценко пояснив, чому Саакашвілі не посадили в Україні"Тобто спочатку із застосуванням сили туди вивезли, хоча я був готовий пройти всі судові процедури в Україні, а зараз просять у Нідерландів провести слідчі дії. Або Луценко разом з кумом президентом дійсно розумово обмежені, або тримають не тільки українців, але і європейців за ідіотів, або все одразу", – коментує Саакашвілі.

"У будь-якому випадку моя відповідь цим клептократам: Я готовий приїхати в Україну і пройти всі слідчі дії, щоб до кінця розвінчати вашу "справу", – написав Саакашвілі.

Як повідомляли ЗМІ, Генпрокуратура направила міжнародно-правове доручення правоохоронним органам Королівства Нідерланди, в якому просить відібрати у Міхеїла Саакашвілі зразки голосу. У ГПУ уточнили, що Нідерланди будуть це робити самостійно, згідно з дорученням. Також зразки голосу Саакашвілі може надати тільки добровільно.