Доліна, Буйнов і Фрейндліх потрапили до "чорного списку" Мінкульту

Наразі у переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, перебуває 131 особа.

Міністерство культури України оновило перелік осіб, які загрожують національній безпеці держави, доповнивши його сімома представниками російської культури і шоу-бізнесу. Про це йдеться у наказі Мінкульту №184 від 6 березня, опублікованому на сайт відомства.

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«Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Міньков Олександр Віталійович, Баширов Олександр Миколайович, Долматов Олексій Сергійович (репер Guf - УНІАН), Фрейндліх Аліса Брунівна, Циганова Вікторія Юріївна, Буйнов Олександр Миколайович, Доліна Лариса Олександрівна», - йдеться в наказі.

Наразі у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, перебуває 131 особа, переважно представники російської культури і шоу-бізнесу.