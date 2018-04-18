"За підрив обороноздатності": Пашинський захотів ввести кримінальну відповідальність для ЗМІ

Голова комітету ВР з питань нацбезпеки говорить, що довірливих і непрофесійних журналістів використовує ФСБ РФ та інші аферисти.

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський ініціює введення кримінальної відповідальності ЗМІ "за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пашинський сказав під час засідання комітету, де розглядалося питання щодо публікації у виданні "Новое время".

"Ми інформацію даємо суспільству. Проходить якийсь час і починаються якісь дестабілізаційні речі. У мене немає ніякого сумніву, ми всі знаємо, що українські журналісти – це непідкупні люди, які ніколи за гроші не розміщують ніяких фейків", - сказав він.

Водночас Пашинський додав, що у нього складається враження, і це "питання більше до СБУ", що журналісти "дуже довірливі і не дуже фахові".

"І що знаходяться якісь ФСБшні чи інші аферисти, які використовують наших журналістів, наші ЗМІ у підриві обороноздатності, свідомому підриві обороноздатності держави", - сказав депутат.

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Він додав, що вже проведені консультації з багатьма фракціями в парламенті.

"Я прошу наших депутатів на чолі з Іваном Вінником (секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони), разом з комітетом з питань свободи слова та інформації напрацювати доповнення до чинного законодавства – щодо відповідальності, в тому числі, кримінальної, за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних", - заявив Пашинський.

Своєю чергою Вінник у коментарі журналістам після засідання комітету пояснив, що щодо ініціативи про відповідальність за поширення свідомо недостовірної інформації, в тому числі, з метою підриву обороноздатності держави, "давно вже гостро стоїть питання введення якоїсь форми відповідальності".

"Буде це адміністративна чи кримінальна відповідальність - ми зараз почнемо дискусію на комітеті, ми будемо долучати членів комітету до цієї роботи, і запропонуємо у найближчий тиждень-два законопроект на розгляд парламенту", - сказав він.

Вінник запевнив, що не йдеться ні про цензуру, ні про тиск на журналістів.

"Але якщо такі дії мають якийсь свідомий характер з метою підриву обороноздатності держави, вони мусять отримати відповідну кваліфікацію", - додав парламентарій і закликав ставитися до цієї ініціативи "конструктивно".