"За підрив обороноздатності": Пашинський захотів ввести кримінальну відповідальність для ЗМІ

19:45, 18 квітня 2018
Політика
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Пашинський ініціює кримінальну відповідальність для ЗМІ / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пашинський сказав під час засідання комітету, де розглядалося питання щодо публікації у виданні "Новое время".

"Ми інформацію даємо суспільству. Проходить якийсь час і починаються якісь дестабілізаційні речі. У мене немає ніякого сумніву, ми всі знаємо, що українські журналісти – це непідкупні люди, які ніколи за гроші не розміщують ніяких фейків", - сказав він.

Водночас Пашинський додав, що у нього складається враження, і це "питання більше до СБУ", що журналісти "дуже довірливі і не дуже фахові".

"І що знаходяться якісь ФСБшні чи інші аферисти, які використовують наших журналістів, наші ЗМІ у підриві обороноздатності, свідомому підриві обороноздатності держави", - сказав депутат.

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Він додав, що вже проведені консультації з багатьма фракціями в парламенті.

"Я прошу наших депутатів на чолі з Іваном Вінником (секретарем Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони), разом з комітетом з питань свободи слова та інформації напрацювати доповнення до чинного законодавства – щодо відповідальності, в тому числі, кримінальної, за підрив обороноздатності шляхом розповсюдження завідомо неправдивих даних", - заявив Пашинський.

Своєю чергою Вінник у коментарі журналістам після засідання комітету пояснив, що щодо ініціативи про відповідальність за поширення свідомо недостовірної інформації, в тому числі, з метою підриву обороноздатності держави, "давно вже гостро стоїть питання введення якоїсь форми відповідальності".

"Буде це адміністративна чи кримінальна відповідальність - ми зараз почнемо дискусію на комітеті, ми будемо долучати членів комітету до цієї роботи, і запропонуємо у найближчий тиждень-два законопроект на розгляд парламенту", - сказав він.

Вінник запевнив, що не йдеться ні про цензуру, ні про тиск на журналістів.

"Але якщо такі дії мають якийсь свідомий характер з метою підриву обороноздатності держави, вони мусять отримати відповідну кваліфікацію", - додав парламентарій і закликав ставитися до цієї ініціативи "конструктивно".

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Теги: #журналісти#ЗМІ#Сергій Пашинський