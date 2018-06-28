У Криму окупанти затримали водія дружини Джемілєва
У Бахчисараї на території окупованого Криму російські силовики провели обшуки в будинку Ахтема Мустафаєва, водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, а також затримали його.
Про це повідомляє "Кримська солідарність" на сторінці у Facebook.
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"Стало відомо, що Ахтема Мустафаєва затриманли вранці і вивезли у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, перед цим у будинку Мустафаєва провели обшук, а його матері стало погано.
Крім того, російські силовики батька водія відвезли в невідомому напрямку, але пізніше привезли назад в будинок.
Адвокат Едем Семедляєв написав скаргу в прокуратуру про те, що його не допустили до сім'ї Мустафаєвих для надання юридичної допомоги.
Пізніше стало відомо, що Ахтем Мустафаєв знаходиться в управлінні ФСБ в Сімферополі.
Пізніше Семедляев повідомив, що Мустафаєва відпустили і зараз він відправляється додому.
Як повідомляв УНІАН, раніше Джемілєв назвав два варіанти повернення Криму Україні.