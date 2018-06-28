У Криму окупанти затримали водія дружини Джемілєва

Ахтема Мустафаєва затримали та відвезли в управлінні ФСБ в Сімферополі, та згодом відпустили.

У Бахчисараї на території окупованого Криму російські силовики провели обшуки в будинку Ахтема Мустафаєва, водія дружини лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, а також затримали його.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" на сторінці у Facebook.

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"Стало відомо, що Ахтема Мустафаєва затриманли вранці і вивезли у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, перед цим у будинку Мустафаєва провели обшук, а його матері стало погано.

Крім того, російські силовики батька водія відвезли в невідомому напрямку, але пізніше привезли назад в будинок.

Адвокат Едем Семедляєв написав скаргу в прокуратуру про те, що його не допустили до сім'ї Мустафаєвих для надання юридичної допомоги.

Пізніше стало відомо, що Ахтем Мустафаєв знаходиться в управлінні ФСБ в Сімферополі.

Пізніше Семедляев повідомив, що Мустафаєва відпустили і зараз він відправляється додому.

Як повідомляв УНІАН, раніше Джемілєв назвав два варіанти повернення Криму Україні.