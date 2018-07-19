"Бог любить трійцю": Данилко висловився про свої президентські амбіції

Данилко не бачить нічого страшного в тому, щоб піти в президенти.

Український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, розповів про те, чи хоче він стати президентом України.

Він не бачить нічого страшного в тому, щоб бути третім після Вакарчука і Зеленського, передає "КП в Україні".

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"Я нічого в цьому страшного не бачу, якщо я буду третім. Бог любить трійцю. Було б добре. Ну, давайте я подумаю. Мене якось запитали, якби серед кандидатів не було Володі і Славіка, напевно, це було б нерозумно, а так... "Але ви ж не професіонал, мови не знаєте" - кажуть. Я мову знаю, у мене немає досвіду спілкування. А вам з професіоналом краще жити стало? Ну а толку, що він "вільно розмовляє українською". У вас вже метро по 8 гривень!" - заявив Данилко.

Раніше повідомлялося, що Зеленського і Вакарчука включають в рейтинги кандидатів у президенти України. При цьому вони не підтвердили своєї участі в майбутніх виборах.

Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук обігнали нинішнього президента Петра Порошенка у рейтингу кандидатів на посаду президента. Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції в Києві результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 14-24 червня 2018 року.