Президент очікує від Держприкордонслужби результатів на Чонгарі



Про це він сказав під час наради із керівниками силових відомств, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент відзначив роботу Державної прикордонної служби, зокрема, в частині проведення операції щодо відновлення українського контролю над Арабатською стрілкою.

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”Кожен кілометр української землі - це надзвичайно важливо для нас”, - підкреслив Порошенко, зазначивши, що перенесення кордону контрольованої території більш, як на 8 кілометрів, дозволило фактично демілітаризувати Арабатську стрілку, звільнити ГРП і тим самим відновити забезпечення газом Генічеська.