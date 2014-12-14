Президент очікує від Держприкордонслужби результатів на Чонгарі
22:24, 14 грудня 2014Політика
0 0
Президент України Петро Порошенко очікує від Державної прикордонної служби результатів на Чонгарі.
Президент очікує від Держприкордонслужби результатів на Чонгарі
Про це він сказав під час наради із керівниками силових відомств, повідомляє прес-служба глави держави.
Президент відзначив роботу Державної прикордонної служби, зокрема, в частині проведення операції щодо відновлення українського контролю над Арабатською стрілкою.
Читайте такожПорошенко: "Режим тиші" дозволив Україні посилити позиції та зміцнити лінію оборони
”Кожен кілометр української землі - це надзвичайно важливо для нас”, - підкреслив Порошенко, зазначивши, що перенесення кордону контрольованої території більш, як на 8 кілометрів, дозволило фактично демілітаризувати Арабатську стрілку, звільнити ГРП і тим самим відновити забезпечення газом Генічеська.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter