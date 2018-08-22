Потоп у Чернігові: міськрада оцінила збитки у понад 58 мільйонів гривень

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій кваліфікувала аномальні опади як "надзвичайну ситуацію регіонального рівня".

Міська рада Чернігова звернулася до Кабміну щодо виділення коштів для компенсації наслідків аномальної зливи 30 червня. Розмір завданих збитків оцінили у понад 58 мільйонів гривень.

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У прес-службі Чернігівської міськради зазначили, що обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чернігівській облдержадміністрації кваліфікувала аномальні опади як "надзвичайну ситуацію регіонального рівня".

Тому на засіданні міськради депутати прийняли рішення звернутися до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету України для компенсації збитків, завданих надзвичайною ситуацією.

Відео Віталій Перетятько

Як повідомляв УНІАН, 30 червня в результаті інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення близько 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста. Вода затопила домівки та автомобілі, десятки людей потребували відселення.