У четвер Рада в першому читанні розгляне проект держбюджету на 2015 рік - Луценко



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції «Блок Петра Порошенко» Юрій Луценко.

«Все залежить від сьогоднішньої роботи комітетів. Якщо комітети приймуть позитивне рішення, то завтра парламент проголосує в першому читанні, після цього, ймовірно, відбудеться зустріч з прем`єр-міністром, ми обговоримо підходи до бюджетних питань між урядом і коаліцією і вийдемо на компроміс, щоб проголосувати до кінця цього року за держбюджет», - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Кабінет міністрів України передав до парламенту великий пакет з 44 законопроектів, що передбачають внесення змін до чинного податкового, бюджетного, пенсійного, соціального законодавства, на основі якого був розрахований проект бюджету на 2015 рік.

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Кабмін передбачив у проекті бюджету прогноз падіння економіки у 4,3% за інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені у розмірі 475,240 млрд грн, видатки - 527,194 млрд грн, граничний розмір дефіциту держбюджету - 63,670 млрд грн.

Сьогодні прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду завтра ухвалити перший пакет із 15 законопроектів, необхідних для ухвалення проекту бюджету на 2015 рік.