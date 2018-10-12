На відновлення інфраструктури Донбасу виділяють сотні мільйонів гривень / Міністерство оборони України

Бізнес на дітях: Як люди президента заробляють кеш на Донеччині

О. Крижанівський, Т. Стежар
22:00, 11 жовтня 2018
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Скоро вибори і партійна каса потребує наповнення. Народні депутати від БПП роблять це як через кришування чорних вугільних копанок, так і через цілком білий бізнес – на дітях.

На відновлення інфраструктури Донбасу виділяють сотні мільйонів гривень / Міністерство оборони України

На відновлення інфраструктури Донбасу із держбюджету рік за роком йдуть сотні мільйонів гривень. Ремонти адмінбудівель, лікарень і шкіл. Хто цим опікується і заробляє? Люди народного депутата від «Блока Петра Порошенка» Артура Герасимова. Адже, виявляється, чемпіон державних закупівель на Донеччині – керівник секретаріату партії «Блок Петра Порошенка» у Донецькій області і, за сумісництвом, мегауспішний місцевий бізнесмен-будівельник Сергій Ященко.

Чемпіон державних закупівель на Донеччині Сергій Ященко

Ще у 2016 році він заснував компанію «Донінтерпласт», із мінімальним статутним капіталом - 1000 гривень. І, попри те, що за місцем реєстрації фірми у Харкові про неї навіть не чули, це не завадило компанії у тому ж 2016 році отримати державних замовлень на 41 мільйон гривень, у 2017 майже 20 мільйонів, та понад 13 мільйонів цьогоріч. 

Загалом - 75 мільйонів держзамовлень за три роки, і всі - у Донецькій області.

Проаналізувавши тендерну активність компанії місцевого керівника БПП, експерт із закупівель Гліб Канєвський запевняє - тут не обійшлося без махінацій. «Постачають все - від будівельних робіт до ноутбуків. Компанія одночасно виграє тендери в різних районах, і це викликає багато питань. Чи є в них така кількість працівників щоб якісно зробити цю роботу?», - розповідає він. 

«Гроші» вирішили перевірити якість робіт, які виконують люди нардепа Артура Герасимова. Обираємо підряди, на які пішли найбільші суми. 

Загальноосвітня школа №2 у Сіверську, тендер на ремонт якої компанія виграла ще у 2016 - й досі на ремонті. А дітей, що живуть поруч із довгобудом, доводиться возити в іншу школу автобусом. 

Школа на ремонті з 2016 року, дітей доводиться возити в іншу школу автобусом

Трохи краща ситуація у відремонтованій школі села Андріївка Великоновосілківського району. Сюди після БППшного ремонту дітей таки пустили. Роботи тут зробили на 5,5 мільйонів гривень. 

Роботи тут зробили на 5,5 мільйонів гривень

Та просто пройшовшись  школою з директором, ми бачимо, що робили все поспіхом. 

Ремонт робився поспіхом

Але і це - квіточки, які навіть не порівняти з ремонтом Старомлинівської школи, того ж Великоновосілківського району Донецької області. 

Будівля була утеплена понад рік тому, але облазить з усіх боків

«Тут обсипається…, - попереджає директор школи, будівля якої була утеплена понад рік тому, але облазить з усіх боків. – Я ходила, наскільки розуміла, де і що не так, просила доробити…». 

Директор школи розповідає, що ремонт робили поспіхом

Директор школи розповідає, що кожного місяця приїздила бригада з 5-6 працівників. Людей не вистачало, в терміни ледь вкладалися, а тому роботи робили поспіхом. Будівельники так поспішали освоїти гроші, що, заливаючи бетон, попсували зроблений ними ж фасад та місцями позабували встановити зливи. 

Будівельники так поспішали освоїти гроші, що, заливаючи бетон, попсували фасад та позабували встановити зливи
Будівельники так поспішали освоїти гроші, що, заливаючи бетон, попсували фасад та позабували встановити зливи

Втім, замовник, тобто комісія з району, все прийняла. 

Ця комісія, мабуть, не знайшла би недоліків, навіть якби роботи взагалі не були зроблені. Адже директор і власник фірми «Донінтерпласт» Ященко не лише поважний обласний БППшний партієць, людина нардепа Герасимова, а й чоловік голови тутешньої, Великоновосілківської райдержадміністрації Ганни Ященко. 

Чиновниця переконує: вона та її чоловік - поважні та чесні люди, у них все за законом

Чиновниця переконує: вона та її чоловік - поважні та чесні люди, у них все за законом. «Мій чоловік, якщо і виграє тендери, то він це робить в законному порядку, і тільки в законному порядку», - говорить вона. 

Однак, коли ми розповідаємо про неякісно відремонтовані школи в районі, дуже дивується і обіцяє розібратися. 

«Я вам дуже вдячна, звичайно, що я це так не залишу, я виїду  просто сьогодні виїду туди», - обіцяє Ганна Ященко. 

Ба більше, у випадку, якщо недоліки є, розповідає, що змусить чоловіка все відремонтувати: «Якщо мені в законному порядку скажуть, що дійсно там треба переробити, я впевнена, що так і буде».

Та експерт із закупівель Гліб Канєвський говорить, що у подібних випадках про гарантії підрядника часто забувають, скоріше за все - ніхто нічого робити не буде. 

«Все роблять так, що тільки замовник може звернутися з претензіями, і, якщо це пов’язані фірми, то тут нічого не вдієш», - говорить він. 

Експерт констатує, що, на жаль, подібна ситуація - це тенденція. Ремонти шкіл на округах стали для народних обранців та їх оточення дійною коровою, на якій заробляють на вибори, що вже наближаються. 

«Потрібно відбити те, що потрачено на попередніх виборах і заробити на вибори, які вже скоро будуть. Школи - це великі суми, тому вони часто потрапляють у підряди своїх фірм», - розповідає Канєвський. 

Не знаємо, як там із коштами у партійну касу та на майбутні вибори, а от на новенький позашляховик голова секретаріату БПП у Донецькій області уже заробив. От тільки у декларації очільниці Великоновосілківської райдержадміністрації про нього ні слова. 

«Авто придбане .. мммм… на той момент, коли я декларацію ще не заповнювала. Звичайно, що з 1 квітня, коли я буду заповнювати декларацію, воно там буде», - говорить Ганна Ященко. 

Щоб не вносити авто за мільйон гривень до декларації, його оформили на ту ж таки будівельну фірму «Донінтерпласт». І поважний партієць Сергій Ященко тепер підпрацьовує у дружини водієм, возить її із Краматорська на роботу - понад 150 кілометрів щодня.

Зустрічаємо його біля їхнього будинку, за кермом. Але спілкуватися поважний бізнесмен не бажає: не виходить до журналістів, а телефонні дзвінки скидає. 

Схоже, пояснювати, чому школи ремонтує не дуже якісно, він не хоче. Як не хоче і розкривати головну таємницю – як саме йому вдалося раптово стати головним ремонтником на Донбасі, і чи вдалося б йому це без опіки впливового однопартійця-начальника? 

Останній, до речі, теж не відповів на жодне з офіційно поставлених йому питань. Офіційно – тому що перебуває не в Україні. «Не офіційно» пояснюють експерти: вибори близько, партійна каса потребуватиме все більших надходжень, і всіх тих хто ці надходження забезпечує, партія не здає.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар

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Теги: #Донбас#Порошенко#інфраструктура