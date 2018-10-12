Бізнес на дітях: Як люди президента заробляють кеш на Донеччині

На відновлення інфраструктури Донбасу із держбюджету рік за роком йдуть сотні мільйонів гривень. Ремонти адмінбудівель, лікарень і шкіл. Хто цим опікується і заробляє? Люди народного депутата від «Блока Петра Порошенка» Артура Герасимова. Адже, виявляється, чемпіон державних закупівель на Донеччині – керівник секретаріату партії «Блок Петра Порошенка» у Донецькій області і, за сумісництвом, мегауспішний місцевий бізнесмен-будівельник Сергій Ященко.

Ще у 2016 році він заснував компанію «Донінтерпласт», із мінімальним статутним капіталом - 1000 гривень. І, попри те, що за місцем реєстрації фірми у Харкові про неї навіть не чули, це не завадило компанії у тому ж 2016 році отримати державних замовлень на 41 мільйон гривень, у 2017 майже 20 мільйонів, та понад 13 мільйонів цьогоріч.

Загалом - 75 мільйонів держзамовлень за три роки, і всі - у Донецькій області.

Проаналізувавши тендерну активність компанії місцевого керівника БПП, експерт із закупівель Гліб Канєвський запевняє - тут не обійшлося без махінацій. «Постачають все - від будівельних робіт до ноутбуків. Компанія одночасно виграє тендери в різних районах, і це викликає багато питань. Чи є в них така кількість працівників щоб якісно зробити цю роботу?», - розповідає він.

«Гроші» вирішили перевірити якість робіт, які виконують люди нардепа Артура Герасимова. Обираємо підряди, на які пішли найбільші суми.

Загальноосвітня школа №2 у Сіверську, тендер на ремонт якої компанія виграла ще у 2016 - й досі на ремонті. А дітей, що живуть поруч із довгобудом, доводиться возити в іншу школу автобусом.

Трохи краща ситуація у відремонтованій школі села Андріївка Великоновосілківського району. Сюди після БППшного ремонту дітей таки пустили. Роботи тут зробили на 5,5 мільйонів гривень.

Та просто пройшовшись школою з директором, ми бачимо, що робили все поспіхом.

Але і це - квіточки, які навіть не порівняти з ремонтом Старомлинівської школи, того ж Великоновосілківського району Донецької області.

«Тут обсипається…, - попереджає директор школи, будівля якої була утеплена понад рік тому, але облазить з усіх боків. – Я ходила, наскільки розуміла, де і що не так, просила доробити…».

Директор школи розповідає, що кожного місяця приїздила бригада з 5-6 працівників. Людей не вистачало, в терміни ледь вкладалися, а тому роботи робили поспіхом. Будівельники так поспішали освоїти гроші, що, заливаючи бетон, попсували зроблений ними ж фасад та місцями позабували встановити зливи.

Втім, замовник, тобто комісія з району, все прийняла.

Ця комісія, мабуть, не знайшла би недоліків, навіть якби роботи взагалі не були зроблені. Адже директор і власник фірми «Донінтерпласт» Ященко не лише поважний обласний БППшний партієць, людина нардепа Герасимова, а й чоловік голови тутешньої, Великоновосілківської райдержадміністрації Ганни Ященко.

Чиновниця переконує: вона та її чоловік - поважні та чесні люди, у них все за законом. «Мій чоловік, якщо і виграє тендери, то він це робить в законному порядку, і тільки в законному порядку», - говорить вона.

Однак, коли ми розповідаємо про неякісно відремонтовані школи в районі, дуже дивується і обіцяє розібратися.

«Я вам дуже вдячна, звичайно, що я це так не залишу, я виїду просто сьогодні виїду туди», - обіцяє Ганна Ященко.

Ба більше, у випадку, якщо недоліки є, розповідає, що змусить чоловіка все відремонтувати: «Якщо мені в законному порядку скажуть, що дійсно там треба переробити, я впевнена, що так і буде».

Та експерт із закупівель Гліб Канєвський говорить, що у подібних випадках про гарантії підрядника часто забувають, скоріше за все - ніхто нічого робити не буде.

«Все роблять так, що тільки замовник може звернутися з претензіями, і, якщо це пов’язані фірми, то тут нічого не вдієш», - говорить він.

Експерт констатує, що, на жаль, подібна ситуація - це тенденція. Ремонти шкіл на округах стали для народних обранців та їх оточення дійною коровою, на якій заробляють на вибори, що вже наближаються.

«Потрібно відбити те, що потрачено на попередніх виборах і заробити на вибори, які вже скоро будуть. Школи - це великі суми, тому вони часто потрапляють у підряди своїх фірм», - розповідає Канєвський.

Не знаємо, як там із коштами у партійну касу та на майбутні вибори, а от на новенький позашляховик голова секретаріату БПП у Донецькій області уже заробив. От тільки у декларації очільниці Великоновосілківської райдержадміністрації про нього ні слова.

«Авто придбане .. мммм… на той момент, коли я декларацію ще не заповнювала. Звичайно, що з 1 квітня, коли я буду заповнювати декларацію, воно там буде», - говорить Ганна Ященко.

Щоб не вносити авто за мільйон гривень до декларації, його оформили на ту ж таки будівельну фірму «Донінтерпласт». І поважний партієць Сергій Ященко тепер підпрацьовує у дружини водієм, возить її із Краматорська на роботу - понад 150 кілометрів щодня.

Зустрічаємо його біля їхнього будинку, за кермом. Але спілкуватися поважний бізнесмен не бажає: не виходить до журналістів, а телефонні дзвінки скидає.

Схоже, пояснювати, чому школи ремонтує не дуже якісно, він не хоче. Як не хоче і розкривати головну таємницю – як саме йому вдалося раптово стати головним ремонтником на Донбасі, і чи вдалося б йому це без опіки впливового однопартійця-начальника?

Останній, до речі, теж не відповів на жодне з офіційно поставлених йому питань. Офіційно – тому що перебуває не в Україні. «Не офіційно» пояснюють експерти: вибори близько, партійна каса потребуватиме все більших надходжень, і всіх тих хто ці надходження забезпечує, партія не здає.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар