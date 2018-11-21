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Кримський міст почав просідати - з'явилася реакція Росії

09:46, 21 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Таку заяву було опубліковано на офіційній сторінці інфоцентру "Кримський міст" у Facebook.

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"Зараз ваш настрій зміститься у бік веселощів, а я буду на місці завжди ;) Думав, придумати вже нічого, але #кримськийміст_міфи поповнюються :)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, незаконно збудований Росією Керченський міст зміщується. Про це свідчать результати космічної зйомки. Зокрема, зафіксовано кілька критичних ділянок Кримського моста, де відбуваються процеси зсуву.

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Теги: #Крим#кримський міст