Колишня бранка Освенцима назвала Путіна спадкоємцем Гітлера

Про це вона розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Оце скільки не говориш із людьми нашого віку, і такою ненавистю до Путіна горять. І та баба, що на костилях, каже, якби моя сила, то я б його пішла б і своїми руками задушила, що він робить, за що наших дітей вбиває", - каже Гулей.

На її думку, не тільки в Росії не розуміють, що в їхній державі встановився неофашистський режим, але і в Європі.

Читайте такожМЗС Польщі показало фільм про українця, який звільняв Освенцим"В Росії не дивно, що не розуміють, що діється. А наші як не розуміють, що це неофашизм. Ну і в Європі не всі розуміють. Франція і Бельгія подали протест до польського уряду, що не запросили Путіна на оце 70-річчя визволення Освенціма. А чому його туди запрошувати? Що мало навчився ще? Геббельса мало вивчив, щоб іще підучився? Спадкоємець Гітлера знайшовся!", - заявила вона.

"Я думала, ми вже скільки в себе горя взяли, починаючи з дитинства, з 32-33 голодовки, з репресії, як учителя з класу взяли, з уроку. Уже скільки страху й біди, і думали все горе вже все ми прибрали, що вже на світі лишився тільки позитив. А воно диви, вилазить, вилазить... що за бацила така. Ми тільки ж тим і живемо, що сподіваємося", - додала Гулей.

Нагадаємо, вчора в Києві відкрилася виставка до дня визволення концтабору Освенцим "Аушвіц - український вимір".