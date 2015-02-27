Підсумкова прес-конференція Арсенія Яценюка. Подію завершено

Прем'єр-міністр України Арсеній Яенюк проводить підсумкову прес-конференцію.

Виступ прем'єра транслює Перший національний. Невдовзі виповнюється 100 днів роботи другого Кабінету міністрів під керівництвом Арсенія Яценюка, затвердженого Верховною Радою 2 грудня 2014 року. Читайте такожЯценюк заговорив про перегляд курсу гривні та інфляції, нинішній прогноз - оптимістичнийЯк повідомляла Українська правда, на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва й житлово-комунального господарства було призначено Геннадія Зубка, На посаду віце-прем'єр-міністра з питань інфраструктури - Валерія Вощевського. Міністра охорони здоров'я призначено Олександра Квіташвілі, Міністра економічного розвитку й торгівлі - АйварасаАбромавічуса, Міністра фінансів - Наталю Яресько, Міністра енергетики й вугільної промисловості - ВолодимираДемчишина, Міністра інфраструктури - Андрія Пивоварського, Міністра науки й освіти - Сергія Квіта, Міністра соціальної політики - Павла Розенка, міністра інформаційної політики - Юрія Стеця, Віце-прем'єр-міністра - міністра культури - В'ячеслава Кириленка, Міністра внутрішніх справ - Арсена Авакова, Міністра юстиції - Павла Петренка, Міністра Кабінету Міністрів - Ганни Оніщенко. Міністра аграрної політики - Олексія Павленка. Міністра екології - Ігоря Шевченка , Міністра молоді й спорту - Ігоря Жданова. Трансляцію завершено о 18:30

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