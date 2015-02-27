Підсумкова прес-конференція Арсенія Яценюка. Подію завершено

17:43, 27 лютого 2015
Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яенюк проводить підсумкову прес-конференцію.

Фото УНІАН

Виступ прем'єра транслює Перший національний.

Невдовзі виповнюється 100 днів роботи другого Кабінету міністрів під керівництвом Арсенія Яценюка, затвердженого Верховною Радою 2 грудня 2014 року.

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На посаду віце-прем'єр-міністра з питань інфраструктури - Валерія Вощевського.

Міністра охорони здоров'я призначено Олександра Квіташвілі,

Міністра економічного розвитку й торгівлі - АйварасаАбромавічуса,

Міністра фінансів - Наталю Яресько,

Міністра енергетики й вугільної промисловості - ВолодимираДемчишина,

Міністра інфраструктури - Андрія Пивоварського,

Міністра науки й освіти - Сергія Квіта,

Міністра соціальної політики - Павла Розенка,

міністра інформаційної політики - Юрія Стеця,

Віце-прем'єр-міністра - міністра культури - В'ячеслава Кириленка,

Міністра внутрішніх справ - Арсена Авакова,

Міністра юстиції - Павла Петренка,

Міністра Кабінету Міністрів - Ганни Оніщенко.

Міністра аграрної політики - Олексія Павленка.

Міністра екології - Ігоря Шевченка ,

Міністра молоді й спорту - Ігоря Жданова.

Трансляцію завершено о 18:30

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