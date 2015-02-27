Підсумкова прес-конференція Арсенія Яценюка. Подію завершено
Прем'єр-міністр України Арсеній Яенюк проводить підсумкову прес-конференцію.
Виступ прем'єра транслює Перший національний.
Невдовзі виповнюється 100 днів роботи другого Кабінету міністрів під керівництвом Арсенія Яценюка, затвердженого Верховною Радою 2 грудня 2014 року.
Читайте такожЯценюк заговорив про перегляд курсу гривні та інфляції, нинішній прогноз - оптимістичнийЯк повідомляла Українська правда, на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва й житлово-комунального господарства було призначено Геннадія Зубка,
На посаду віце-прем'єр-міністра з питань інфраструктури - Валерія Вощевського.
Міністра охорони здоров'я призначено Олександра Квіташвілі,
Міністра економічного розвитку й торгівлі - АйварасаАбромавічуса,
Міністра фінансів - Наталю Яресько,
Міністра енергетики й вугільної промисловості - ВолодимираДемчишина,
Міністра інфраструктури - Андрія Пивоварського,
Міністра науки й освіти - Сергія Квіта,
Міністра соціальної політики - Павла Розенка,
міністра інформаційної політики - Юрія Стеця,
Віце-прем'єр-міністра - міністра культури - В'ячеслава Кириленка,
Міністра внутрішніх справ - Арсена Авакова,
Міністра юстиції - Павла Петренка,
Міністра Кабінету Міністрів - Ганни Оніщенко.
Міністра аграрної політики - Олексія Павленка.
Міністра екології - Ігоря Шевченка ,
Міністра молоді й спорту - Ігоря Жданова.
Трансляцію завершено о 18:30