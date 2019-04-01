Чому друзі Порошенка не повертають борги державним банкам

Валентина Біленко - директор агрофірми «Слобожанське», що на Херсонщині. Жінка розповідає, що вирощують вони черешню, яблука, груші… У 2009 році пані Валентина взяла 400 тис. грн кредиту для розвитку свого бізнесу. Це було не вперше, і повернути цю суму після збору врожаю було не складно, але природа внесла свої корективи – все померзло.

Через кредит у 400 тис. грн, які не змогла віддати через надзвичайну ситуацію, Валентина Біленко ледь не втратила бізнес. І таких підприємців в Україні - тисячі.

Та, на відміну від них, існують й інші. Наприклад, Олег Гладковський - молодший бізнес-партнер Петра Порошенка та власник автомобільної корпорації «Богдан моторс». Більшість українців знають його як фігуранта скандалу з постачання контрабандних та крадених запчастин для української армії.

Через цей скандал Петро Порошенко отримав шквал критики та запитань. Олега Через цей скандал Петро Порошенко отримав шквал критики та запитань. Олега Гладковського звільнили з РНБО, а правоохоронці навіть провели обшуки у нього вдома…

Однак це не перший гучний скандал із заступником секретаря РНБО. Виявляється, товариш чинного президента, точніше, його корпорація «Богдан моторс», винна державному «Укрексімбанку» близько 1,5 млрд грн.

Як відомо з судових рішень, державний «Укрексімбанк» у 2009 році видав корпорації «Богдан моторс» ( на той час власником був Петро Порошенко) кредит в розмірі 799,67 млн грн під 17,5% річних. Погасити цей кредит компанія мала до листопада 2015 року. Додатковими угодами ставку в подальші роки було знижено до 9%. Та навіть при таких пільгових умовах кредит не був повернутий.

Ба більше, це був тільки початок. 799 млн грн, станом на 2018 рік, перетворилися на борг у півтора мільярда. Державний банк навіть намагався забрати в рахунок боргу майно компанії. Але нічого не вийшло.

У тому, що державний банк не зміг повернути свого від Гладковського-Свинарчука, експерти з корупції вбачають махінації. «Тут є всі ознаки корупції», - говорить економіст Євгеній Невмержицький.

Рішення про стягнення було винесено у грудні 2015 року, та за два з половиною роки в державному «Укрексімбанку» передумали забирати бізнес близьких до президента людей, і підписали додаткову угоду.

Відсоткам, під які реструктурували борг, можна позаздрити. Так, у 2018 році ставка по кредиту для «Богдан моторс» становила мізерні 0,46% річних, у 2019-му - 0,96%, 2020 - 1,46%, 2021 - 2,46%, 2022 - 5,46%, 2023 - 12,46%, 2024 - 15,46%, з 2025 по 2031 - 17,46% річних.

«Фактично банк погодився на умови, які для нього є збитковими», - підкреслює економіст Віктор Лисицький.

А простим підприємцям, таким, як Валентина Біленко, про це можна лише мріяти. Жінка просила розстрочити свій борг лише на рік, до наступного врожаю, але їй на поступки ніхто не пішов… «Мене ніхто не хотів слухати», - бідкається вона.

Як результат, з 2009 по 2015 роки її бізнес був в руках у банкірів. Вона ж, тим часом, судилася, і, паралельно, віддавала «борг». Загалом, втричі більше, ніж позичила… Викачавши купу грошей, загнавши підприємство у стан банкрутства, сади підприємниці повернули, і зараз вона готується до врожаю.

Та у Олега Гладковського історія з боргами ще більш щаслива і неочікувана. Державний «Укрексімбанк» не лише реструктурував його борг під мізерний відсоток, а й списав 335 мільйонів гривень.

Тобто бізнес-партнеру чинного президента - Олегу Гладковському, який, на момент реструктуризації боргу, був заступником секретаря РНБО, списали майже половину від 799 мільйонів, які «Богдан моторс» тоді ще Петра Порошенка позичив у 2009 році.

Це нормальна практика, але якщо компанії збиткові… А тут - успішний бізнес.

Успішний «Богдан», зокрема, і завдяки бюджетним вливанням. Автобуси, сумнозвісні швидкі для фронту, військові вантажівки та броньовики, зробили корпорацію Гладковського одним з лідерів тендерного ринку України.

Тож видимих підстав списувати третину мільярда боргу експерти не бачать. І це - завдавання збитків державі, бо ж банк державний. А у держави і без того є кому допомагати.

«Ми маємо сотні тисяч людей, які брали доларові іпотеки, і тепер у них можуть забрати житло. Борг по ЖКХ майже 80 млрд грн, і його потрібно теж реструктурувати, а частину списувати», - розповідає Євгеній Невмержицький.

Але ж всі ці люди не друзі Петра Порошенка, як Олег Гладковський. Тож, вони почекають, або ж заплатять.

Хто прийняв рішення «пробачити і простити» Гладковському сотні мільйонів? «Гроші» звернулися до «Укрексімбанку», Кабінету міністрів та корпорації «Богдан моторс» за коментарями. Проте всі вони поки мовчать.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар