Паспортизація окупованого Донбасу по-російськи: навіщо Кремль дістає козирі з рукава

Попри те, що фанати «руського міра» на Донбасі сподівалися на отримання російських документів ще в далекому 2014 році, а з Кремля постійно звучали обіцянки, що ось-ось паспортизація «ЛНР» та «ДНР» розпочнеться, реальних зрушень у цьому питанні не було. До сьогодні.

Чергова хвиля активності навколо цієї теми розпочалася в середині квітня. Зокрема, про плани Кремля все-таки роздати російські паспорти на окупованому Донбасі заявила одна з найвідоміших кремлівських пропагандисток Ольга Скабєєва. Також вона повідомила, що відповідний президентський наказ буде оприлюднено після другого туру президентських виборів в Україні.

Вибори пройшли. І 24 квітня на сайті російського президента було оприлюднено наказ про спрощення отримання російських паспортів для мешканців окупованого Донбасу. «Встановити, що особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей України, мають право звернутися із заявами про прийняття в громадянство РФ у спрощеному порядку, відповідно до частини 8 статті 14 Федерального закону від 31 травня 2002 №62 ФЗ «Про громадянство Російської Федерації»», - сказано в повідомленні.

В тексті документу наголошується, що таке рішення ухвалено президентом РФ «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина», на підставі «загальновизнаних принципів і норм міжнародного права», відповідно до статті 29 Федерального закону №62 від 31 травня 2002 року «Про громадянство РФ». Термін розгляду заяв про прийняття в громадянство від жителів окупованого Донбасу не повинен перевищувати трьох місяців з дня подання заяви та необхідних документів. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова центру політичних студій та аналітики «Ейдос» Віктор Таран називає цей наказ одним із чотирьох «сюрпризів» Путіна новообраному президенту України Володимиру Зеленському. Перед цим, за словами політолога, було ще кілька. Мова йде про введення ембарго на постачання нафти, бензину, вугілля, розширення санкцій проти України, зокрема, на деякі види трубної продукції і т.д.

На думку експерта, таким чином Кремль обступає «червоними лініями» та починає тиснути на слабкого президента, який не має політичного досвіду чи підтримки. А мета одна – щоб Зеленський пішов на максимальні поступки в питаннях подальшої європейської інтеграції України, української мови тощо.

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко найімовірнішою метою роздачі паспортів на окупованому Донбасі також вважає, що розрахунок Кремля зараз робиться на відсутність досвіду у новообраного українського президента. І це може призвести до прорахунків і змістовних поразок у переговорах. «Ціль роздачі паспортів – примусити нову владну команду визначитись зі своєю позицією щодо переговорів і щодо Росії. Бо для Кремля незрозуміло, яку саме політику вестиме Зеленський. Москва не хоче «затупити», як це відбувалось із Януковичем у 2004 році чи з Трампом у 2016-му», – каже Петренко.

Читайте такожРосійські паспорти від окупантів: «запрошення» Зеленського до «діалогу»

Експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Інституту майбутнього Ігар Тишкевич також вважає наказ Путіна, в першу чергу, потужною провокацією в бік нового президента України. Він зазначає, що, якщо на Донбасі почнеться масштабна паспортизація – це стане сигналом для певної частини українців (тих, які вважають себе прибічниками «руського міра», або для яких Росія не є державою-агресором), що «росіяни своїх не залишають». Відповідно, це створить додаткову лінію напруження всередині українського суспільства. Крім того, вплине на політичну ситуацію в Україні, особливо перед парламентськими виборами.

«Бо підписати наказ - це одне, а коли почнеться робота, буде ще декілька інформаційних приводів, кожен з яких буде обговорюватися. Це буде мобілізувати, насамперед, електорат правих партій. А з іншого боку, електорат тих, кого можна назвати «проросійськими». Їхня ідея, щоб у нас у Верховній Раді було якомога більше різних фракцій, які не можуть домовитися між собою», - вважає Тишкевич.

Також політолог нагадав, що завдяки українській дипломатії, останні кілька років визначення «Росія–держава-агресор» є в документах ООН і в вищих міжнародних документах. Тобто, станом на сьогодні, в разі предметної розмови про повернення Донбасу, врегулювання конфлікту та завершення війни (теж саме введення миротворців), наші міжнародні партнери можуть поставити під сумнів право Росії більш активно впливати на рішення. «Але якщо на Донбасі є російські громадяни, то в такому разі Росія отримає міцний аргумент, мовляв, перепрошуємо, ми маємо захищати свої громадян», – пояснює Тишкевич.

Віктор Таран переконаний: зараз Володимир Зеленський повинен чітко окреслити свою позицію з цього питання і показати свою команду - хто у нього відповідає за міжнародну політику, хто – за безпеку. «Йому треба все кидати і їхати до Порошенка, який висловив готовність допомагати. Якщо він цього не зробить, то нас чекає Абхазький варіант. Нагадую, що коли в Південній Абхазії почали роздавати російські паспорти, то потім після обстрілу на території Грузії, почалася гаряча фаза війни. Ось це нас може чекати, якщо найближчим часом не діяти», – переконаний Таран.

Про ризики створення анклаву на кшталт Придністров'я, за допомогою якого Росія зможе створювати загрозу збройного нападу на Україну та/або прокладення «коридору» через південні області України до Придністров'я, а надалі - анексії цих областей і відрізання України від Чорного моря, каже і адвокат Дмитро Тупчієнко. Саме тому, на його думку, нині потрібно нарощувати боєздатність ЗСУ. «Окрім того, паспортизація фіксує існуючий статус кво «ДНР» та «ЛНР». Тобто економічно та політично приєднує їх до Росії», – додає він.

Читайте такожУкраїна звернулась до Радбезу ООН через спрощення видачі російських паспортів українцям в ОРДЛО

Міністр іноземних справ України Павло Клімкін вже закликав мешканців окупованого Донбасу не приймати громадянство Росії. «Росія позбавила вас теперішнього, а тепер зазіхає на ваше майбутнє», – написав він на своїй сторінці в Твіттері.

Крім того, міністр назвав це рішення російської влади новим етапом окупації. «Це продовження агресії та втручання в наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу», – зауважив Клімкін.

Ігар Тишкевич зазначає, що даний наказ Путіна - дійсно додатковий аргумент для України проти Росії. Тобто, черговий доказ, що Росія проводить агресивну політику: «Але я дуже сумніваюся, що реально запровадити проти Росії якісь додаткові санкції чи ввести додаткові міри. Адже російське законодавство не забороняє подвійного громадянства. Тобто, Росія може сказати: «Перепрошуємо, ми робимо все, відповідно до нашого законодавства. Люди, які проживають на тих територіях, можуть звернутися за російським підданством. І все».

У свою чергу, постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба зауважив, що безумовно, наразі має бути реакція міжнародних партнерів України. Адже йдеться не про простий недружній крок, а про грубе порушення Мінських домовленостей. «Насамперед, потрібна чітка відповідь на цей крок з боку Німеччини та Франції як учасників Нормандського формату. Позиція США теж важлива. Росія цим рішенням, зокрема, тестує і їхню реакцію та готовність протидіяти повзучій окупації Донбасу та руйнуванню Мінських домовленостей», – підкреслив Кулеба в коментарі УНІАН.

«Звичайно, всі факти прямого російського втручання мають стати предметом міжнародних розглядів. Бо з кожним разом російська картинка про «посередництво» втрачатиме юридичне обґрунтування. І наближуватиме до офіційного визнання того, що війна на Донбасі – це пряма російська агресія», – вважає заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко.

Він також підкреслив, що навряд чи ми матимемо тотальну роздачу паспортів. Адже війна ще не закінчена, і мета Росії - торгуватись Донбасом, а не забрати його собі. «Якби у неї було б таке бажання – вона б не дозволяла різати на метал більшість підприємств регіону. Ба більше, російські паспорти у бойовиків ламають концепцію «іхтамнєт». І Росія з посередника офіційно перетворюється на учасника конфлікту», – говорить експерт.

Читайте також"Держава-окупант визнала відповідальність": у Зеленського відреагували на указ Путіна видавати паспорти РФ на Донбасі

Голова Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін не очікує серед переселенців великої активності в сенсі повернення на Донбас заради отримання російських документів. На його переконання, швидше, за все, таких будуть одиниці. Він підкреслює, що у своїй більшості переселенці – це люди з проукраїнською позицією, які обрали Україну та мають українські паспорти. А ті, хто хотів виїхати в Росію, зробили це вже давно. «Втім, серед жителів ОРДЛО активність, звичайно, можлива. Тому що, все-таки, вони розуміють, що паспорт «ДНР» не визнається у всьому світі. Плюс, деякі з них досі марять Росією. Думаю, охочі, звичайно будуть, але не поголівно», - каже Калінін.

Слід зазначити, що в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій раніше повідомляли, що будь-який громадянин України, який прийме громадянство РФ, може автоматично втратити українське.

Станом на шосту вечора 24 квітня рішення Путіна вже засудили в МЗС Литви. Чекаємо реакції від решти цивілізованого світу.

Ірина Шевченко